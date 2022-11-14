



Нова афера з банківськими рахунками: переказ між своїми рахунками! - 16.11.2022 14:59

Українців попереджають про крадіжку грошей під час переказу між своїми рахунками! Про це повідомляють фахівці з кібербезпеки України.

Шахраї переконують переказувати гроші між своїми рахунками - що виглядає зовсім не підозріло. Але.

Шахраї почали переконувати переказувати гроші на власні карти в інших банках, щоб потім вкрасти гроші. Зловмисники спочатку отримують доступ до одного онлайн-банку через вірус або фішинг, потім намагаються переконати жертву перевести туди якнайбільше грошей, щоб разом вивести кошти, попереджають фахівці.

Оскільки перерахування між своїми рахунками видається безпечним, такому сценарієві довіряють швидше, зазначають експерти. Крім того, такі операції не викликають підозр у банків. Зловмисники можуть використати різні приводи, щоб умовити клієнта перерахувати гроші в інший банк: від «вигідних інвестицій» до «ризику безпеки коштів», зазначив віце-президент «Ренесанс Кредиту» Сергій Афанасьєв.

Раніше повідомлялося, що в мережі зросла кількість оголошень від приватних осіб та компаній про надання послуг встановлення банківських додатків, видалених з магазину App Store. Програми є вірусами або крадуть персональні дані користувачів, зазначають експерти.

Раніше ми повідомляли про Фишинговые мошеннические сайты epidtrimka. com и ua-dopomoga. org



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