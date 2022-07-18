



Олег Денежный и его сестра Мария Деригина запустили новый инфоцыганский курс Бурж сайты - 28.07.2022 13:22

Що знову обіцяє ця парочка інфоциган? Брат і сестра Марияя Деригина (вірніше прізвище справжнє Козак - але її Мария ії приховує - воліючи виступати під дівочим прізвищем - навіть не дивно. Багато фігурантів наших статей щось приховують - як і її брат) та Олег Денежный Деригин (Олег молодший за сестру на 10 років) - ми писали про це тут).

Незважаючи на те, що всі лохотрони стають предметами розборів експертів у мережі та глузувань всіх підряд - Деригіни не сумують і просто запускають нові курси. Головне, звичайно, що? Щоб назва не повторювалася. Адже про курс Ракета не писав і не глузував лише лінивий!

Зараз Олег Денежний - Олег Деригін монірує ролики про NFT - все ж таки аонімають куди далі рушать брат і сестра Деригіни?? А вже рушили! У крипту.

Однак привіт - але походу у брата та сестри Олега Деригина (Олег Денежный) та Марии Деригиной немає більшої фантазії, щоб назвати новий курс з видобутку грошей з довірливих людей Бурж Комета чи Бурж сайти.

Зараз Олег Денежный- Олег Деригин монтує ролики про NFT - все ж таки аонімають куди далі рушать брат і сестра Деригины??

Ах так – відео не зайшли ну Олег і кинув цю справу і повернувся до сестри на стару пісню.

А лайки від команди Марии Деригиной – Гусевой тощо. І не соромно ж.

Більше фото та інфо тут



Скрин з інстаграм instagram.com/ deviant.invest/

Яна Гришко

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