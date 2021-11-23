



Олег Денежный - это Олег Деригин, брат Марии Деригиной - 02.12.2021 16:06

Олег Денежный - никто иной,как Олег Деригин - брат Марии Деригиной, который проводит вместе с сестрой обучение наивных доверчивых людей, продавая им неработающий сайт за 1372 $. Также, Олег Деригин (он же Олег Денежный, Олег Oleg Mosso, Oleg Deburg ) предлагает обучение дропшифингу и не так давно Олег Деригин обучал криптовалюте. Тоесть учит всему по немногу. Или много? По крайней мере других бизнесов, кроме как информационный у Олега замечено не было. А живет Олег дорого-багато: с сестрой посещает каяе и ретсораны. ДА что там с сестрой Марией Деригино! В ресторанах и на отдыхах фотографируются члены команды Марии Деригиной.

Криптовалют (т.е. цифровых валют, функционирующих благодаря механизму асимметричного шифрования) в мире насчитывается около тысячи, но наиболее известен bitcoin (биткойн). В Украине в последнее время повысилось внимание к биткойнам из-за стремительного роста их цен. «Это такой новый вид активов, отличающийся от обычных для нас денег или других финансовых активов. От денег отличается тем, что вы владеете валютой непосредственно и для этого не нужен банк или какой-нибудь разрешительный орган. Сохраняется в личном электронном кошельке. Единица криптовалюты – это код, рождающийся в результате сложных компьютерных математических вычислений.

Что можно купить за криптовалюту? Если найти продавца, который согласится на принятие криптовалюты, то все, что угодно. В Украине достаточно торговых точек, ресторанов, кафе и других заведений, которые принимают к оплате те же биткойные. Постепенно другие криптовалюты в этой сфере получают применение, рассказывают эксперты. Если кто-то хочет потратить свою криптовалюту, то в интернете можно найти перечень принимающих ее мест. Другое дело, что учитывая рост курса криптовалют, не совсем выгодно его сейчас тратить, его выгодно покупать и держать», – уверен директор по маркетингу Bitcoin-агентства.



Смотрит разбор фактов: кто же на самом деле Олег Денежный?

Олег Денежний (він же Олег Деригін): хто він насправді?

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Олег Деригін — актор та айти фахівець із Києва. Він брат інфобізнесменки Марії Деригіної, яка продає навчання прибуткових сайтів. Дане навчання названо обманом (дивіться відео розбір нижче).

Так, виявилося, що Марія Дерігіна та її брат Олег Деригін, який допомагає Марії у навчанні, на вебінарах, (Олег Дерігін - він же Олег Денежний. Олег Oleg Mosso, Oleg Deburg та інші псивдоніми) продають непрацюючий сайт за 100000 рублів, або за 1372 долари. Без тіні сумніву Марія та Олег пропонують цей сайт на біржі. Обіцяється пасивний дохід, який у цьому випадку неможливий і чому.

Сайт вже повністю випав з індексу Google, а значить на запуску сайту та його розкрутку знадобляться додаткові кошти. Також, на заробіток на статтях доведеться добре попрацювати - написання статей - це велика кількість часу, адже на копірайтер профі може написати тільки 5-8 статей на день.

Олег Деригін та Марія Деригіна не кажуть учням курсу Ракета, Прибуткові сайти про те, що їхні обіцянки пасивного доходу на сайтах уже в тому, що заробіток може бути 8 доларів на рік. Адже фактично це дохід так? І не причепишся. І до суду не подаси... Ось так й вірять довірливі люди...

Ми не рекомендуємо купувати та брати участь у навчанні Марії Дерігіної та Олега Деригіна.

Дивіться відео розбір про обман на навчанні Прибуткові сайти, Ракета Марії Дерігіної:





Також у команді Марії Деригіної беруть участь такі люди:

Олег Деригін (іноді представляється бізнес тренер Олег Денежний , Oleg Mosso, Oleg Deburg , в мережі інтернет він пише що вона актор і айті) , Ірина Зуйченко (на відео в мережі вона каже що працює в ортопедичному салоні) , Анна Луценко, Микита Луценко , Ігор Корнух (представляється як Ігор Інбестовський) Вікторія Приймак

Фото Олега Деригіна:

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