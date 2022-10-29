Гаряча лінія психологічної підтримки працює в Угорщині, Польщі, Чехії, Литві та Великій Британії.- 03.11.2022 11:29
Гаряча лінія психологічної підтримки працює в Угорщині, Польщі, Чехії, Литві та Великій Британії.
Працюють професійні психологи, психотерапевти та психіатри.
Подзвонивши на лінію, українці можуть отримати допомогу на трьох рівнях:
➞ початкову консультацію кризового психолога;
➞ серію до восьми консультацій із психологом;
➞ спеціалізовану допомогу психіатра.
Гаряча лінія психологічної підтримки працює безкоштовно та анонімно щодня з 10:00 до 20:00:
Польща: +48 800 088 091, +48 22 104 32 38;
Чехія: +420 800 050 770;
Велика Британія: +44 808 164 8668;
Литва: + 370 800 00 474;
Угорщина: +360 680984544 (понеділок-п’ятниця).
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