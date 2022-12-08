



Як перевірити статус песеля УКР онлайн? - 08.12.2022 09:50

Дуже важливо перевіряти періодично наявність статуса Песеля UKR, про це нагадує юрист.

Статуса в Польщі позбавляють дуже часто зараз! Кажуть збій. Але не всі цьому вірять. Як би не було - але наявність статусу УКР варто контродювати та перевіряти, адже без нього не відбудуться ніякі грошові виплати біженцям в Польщі. Фактично, якщо статусу УКР біженця позбавлено - грощі не нарахують, але про це самому біженцю повідомляти не обов'язково. Тож, дізнаватися варто самим. Як це робити - розповідаємо далі.

Юрист Вікторія Корєтнік розповіла, як це перевірити онлайн на державному сайті Польщі . Необхідно зареєструватися - пройти ідентифікацію на державному порталі Польщі та подивитися на напис навпроти status cudzoziemca - що там вказано?

Окрім того, втрата статусу UKR може відбутися через такі причини:

• Ви в’їхали на територію Польщі по внутрішньому паспорту чи свідоцтву про народження, а на території Польщі отримали новий закордонний паспорт.

• Ви в’їхали на територію Польщі по одному закордонному паспорту, а вже у Польщі зробили інший.

• Ви в’їхали на територію Польщі по одному закордонному паспорту, а з Польщі виїхали вже по іншому, який зробили на території цієї країни.

• Саме через цю невідповідність паспортних даних може відбуватися збій у системі. І тоді ви втрачаєте статус UKR.



Набрати в пошуковику Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL або пройти за цим посиланням й унизу сторінки натиснути Sprawdź swoje dane.



Якщо навпроти статусу іноземця (status cudzoziemca) стоїть прочерк або напис UKR, то все в порядку. Якщо там інший напис – це означає, що ваш статус втрачено. Радимо терміново звернутися в Ужонд для поновлення статусу УКР.

Дивіться фото приклад:

Довідково:

Кожен українець, який перетнув кордон Польщі у зв'язку з нападом Росії, має право перебувати в країні легально протягом 18 місяців. І хоча від тимчасово переміщених осіб не потрібне оформлення номера PESEL, з ним можливостей відкривається більше. Зокрема, наявність PESEL для українських біженців дозволяє отримати певні види соціальної допомоги, мати доступ до низки онлайн послуг, а також зареєструвати своє легальне перебування у Польщі, якщо громадянин потрапив до країни без закордонного паспорту. Про те, як українцям оформити номер PESEL і для чого це потрібно сьогодні розповідає ПБ.

Коли потрібний номер PESEL?

Цей спеціальний код може бути потрібним у різних ситуаціях, але є й випадки, коли його наявність необов'язкова. Так, наприклад, щоб відкрити рахунок у польському банку, зараз українцям знадобиться лише закордонний, а іноді внутрішній паспорт, а також ідентифікаційний код. У цьому випадку PESEL не потрібний.

Інша ситуація з підприємницькою діяльністю. Українці мають право відкрити фірму в Польщі на тих же умовах, що й поляки, проте для цього номер PESEL є обов'язковим. Те саме стосується й отримання соцдопомоги у Польщі. Зокрема, з номером PESEL тимчасово переміщені особи зможуть отримати 300 злотих одноразової допомоги, щомісяця 500 злотих на дитину та 300 злотих на приготування малюків до школи. Також з 1 квітня з'явилася можливість отримання щомісячної компенсації у розмірі 400 злотих за оплату дитячого садка.

Щодо медичної допомоги, то всі українці можуть отримувати її безкоштовно, як і громадяни Польщі. Для цього номер PESEL, хоча і не є обов'язковим, може прискорити надання певних медичних послуг. Те саме стосується й покупки ліків, адже без номера PESEL громадянину в аптеці доведеться пред'явити роздрук рецепту зі спецштрих-кодом.

Працевлаштуватися у Польщі можна без номера PESEL українцям, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року. Роботодавцю достатньо передати в уженд роботи дані із закордонного чи внутрішнього українського паспорта особи.

Як отримати номер PESEL для біженців у Польщі?

Всім тимчасово переміщеним особам з України номер PESEL надаватимуть без додаткових умов. Українцям потрібно заповнити заяву для отримання коду. Це можна зробити на місці або завантажити, роздрукувати та заповнити заздалегідь.

Зокрема, отримати номер PESEL у Польщі можна у таких містах:

Гданськ. Тут документ видаватимуться з понеділка по п'ятницю з 7:00 до 17:00, а також у суботу – з 9:00 до 14:00. Звертатись потрібно за адресами:

Gdanski Centrum Świadczeń вул. Картуска, 32/34;

Zespoł Obsługi Mieszkańców nr 4, Wilanowska, 2.

Краків. Тут номер PESEL видають на Tauron Arena з понеділка до суботи з 8:00 до 20:00.

Варшава. У польській столиці з 25 квітня код видають у Центральному пункті реєстрації PESEL на Національному Стадіоні на al. Księcia Józefa Poniatowskiego, 1 з 8:00 до 16:00 години.

Катовіце. У молодіжному серці Польщі номер PESEL українцям видаватиме вженд цивільних справ на вулиці Matejki з понеділка по п'ятницю з 7:30 до 15:30.

Лодзь. У цьому місті код можна отримати у відділенні по вул. Krzemieniecka, 2B з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00.

Познань. Тут номер PESEL видають у відділенні міста міста по вул. Лібельта. Щоб його отримати, потрібно пройти попередню реєстрацію на сторінці https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/?type=temat&rid=64037&parent=64037).

Вроцлав. Тут також потрібно реєструватись заздалегідь на сторінці https://bez-kolejki.um.wroc.pl/ або за телефоном: 71 777 87 77. Отримати PESEL можна в одруженні міста на пл. Nowy Targ, 1-8 або на вул. Gabrieli Zapolskiej, 4 з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:15.

Щецин. Це місто приймає громадян України в ужендах на пл. Armii Krajowej, 1 та вул. Rydla, 39/40 з понеділка до п'ятниці з 7:30 до 15:30.

Люблін. Отримати номер PESEL тут можна у Центрі допомоги громадянам України на вул. Zemborzyckа, 88, а також в ужендах на вул. Wieniawska, 14, Filaretów, 44, Szaserów, 13/15, Kleeberga, 12a, Wolskа, 11 з 7:30 до 15:30.

Жешув. У цьому місті біженців чекають у Пункті обслуговування на вул. Langiewicza, 15 з понеділка по неділю з 7:00 до 23:00.

Кільце. Тут номер PESEL видають в оженді по вул. Szymanowskiego та Centrum Promocji Kielc на вул. Czarnowskа, 12 з понеділка по п'ятницю з 7:30 до 15:30.

Бидгощ. Відвідати потрібний Центр обслуговування біженців з України на вул. Wojska Polskiego, 65. Він працює з понеділка по п'ятницю з 7:30 до 20:30, а також з 7:30 до 15:30 у вихідні дні. Попередньо потрібно зареєструватися онлайн (https://cutt.ly/DSinXKk) або за телефоном: +48 52 58 22 691.

Торунь. Це місто видає PESEL для громадян України в одруженні по вул. Stefana Batorego, 38/40 та торгових центрах міста. Попередньо потрібно зареєструватися онлайн (https://rezerwacja.um.torun.pl/#/) або за телефоном: +48 56 611 83 58.

Ополє. Номер видається у Міській Ратуші Rynek, 1a з понеділка до п'ятниці з 8:00 до 18:00.

Ольштин. Звертатись до Ратуші на вул. 1 Maja.

Білисток. Тут номер PESEL можна отримати в поїзді міста по вул. Branickiego, 3/5.

Зелена Гура. Відвідати потрібне Пункт обслуговування біженців з України на вул. Длуга, 13.

Гожув Велькопольський. Щоб отримати номер PESEL, необхідно звернутися до вженду на вул. Сикорського, 4.

Усі громадяни України, включаючи дітей віком від 12 років, щоб отримати PESEL у Польщі, мають здати відбитки пальців та надати фото розміром 35×45 мм. Щоб підтвердити свою особу, потрібно надати будь-який офіційний документ, наприклад, для дітей це може бути свідоцтво про народження, а для дорослих – закордонний паспорт чи паспорт громадянина України.

Про те, яка лінія психологічної підтримки працює в Угорщині, Польщі, Чехії, Литві та Великій Британії, читайте тут.

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