



Как получить документы на новорожденного ребенка в Европе? - 16.09.2022 11:04

Как зарегистрировать ребенка, родившегося за границей?

Многие украинцы в связи с вооруженной агрессией россии были вынуждены выехать из Украины в поисках убежища, в том числе и женщины в надежде. После рождения малыша его нужно зарегистрировать. Как это сделать за пределами Украины – объяснило Министерство юстиции.

Можно ли отказаться в Польше от природных родов в пользу кесарева сечения?

Регистрация рождения ребенка и определение его происхождения проводят дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.

Чтобы зарегистрировать ребенка, родителям нужно подать письменное или устное заявление по месту его рождения или по месту своего проживания.

Документы на ребенка, выданные органами иностранных государств, Украина также может признать, если иное не предусмотрено законом или международным договором.

Если ребенка не зарегистрировали органы иностранных государств или дипломатические ведомства Украины, его могут зарегистрировать в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния Украины (РАЦС).

Всі новини