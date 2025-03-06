



Активист Ганул: невідомий зробив 2 постріла у нього впритул в Одесі - 14.03.2025 12:19

В Одесі застрелили активіста: поліція розшукує нападника

У центрі Одеси сталося резонансне вбивство – невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Інцидент трапився сьогодні у п'ятницю, 14 березня, та викликав широкий суспільний резонанс, повідомляє портал Платинова Буковина.

Як вбили Ганула?

За даними правоохоронців, стрілянина сталася у Приморському районі міста. Повідомлення про напад надійшло на лінію 102 близько 10:30 ранку. Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожому, після чого втік з місця злочину.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка розпочала розслідування. Криміналісти вивчають докази, опитують можливих свідків та аналізують записи камер відеоспостереження.

У поліції заявили, що вживаються активні заходи щодо встановлення особи нападника та його затримання.



Кто такий Дем'ян Ганул, якого вбили в Одесі?

Дем'ян Ганул – відомий громадський діяч із Одеси. Він брав активну участь у патріотичних акціях, організовував благодійні збори на підтримку українських військових та виступав за демонтаж пам'яток радянської доби, включаючи монумент російській імператриці Катерині ІІ.

Ім'я активіста неодноразово згадувалося в новинних зведеннях. У травні 2023 року він заявив, що його побили групою невідомих, серед яких, за його словами, могли бути військовослужбовці.

Також у 2023 році в мережі з'являлася інформація про декілька інцидентів за його участю, повідомляє портал Платинова Буковина. Правоохоронці зупиняли автомобіль, у якому знаходився Ганул, та виявили у салоні зброю. Крім того, його ім'я пов'язували із кількома дорожньо-транспортними пригодами.

Влітку 2024 року Ганул публічно заявляв, що російські ресурси поширили в мережі особисті дані його сім'ї та запропонували винагороду у розмірі 10 000 доларів за його напад. У зв'язку з цим він звертався до Служби безпеки України із проханням про захист.

Серія інших збройних нападів в Україні

Це вбивство - не перший випадок стрілянини в Одесі останнім часом. У лютому 2024 року у місті стався інший інцидент, пов'язаний із застосуванням зброї. За даними поліції, в ході конфлікту чоловік розпорошив сльозогінний газ в обличчя співробітнику ТЦК, а потім відкрив вогонь.

Ще один збройний напад стався наприкінці січня у Києві. В одному з місцевих кафе стався конфлікт між 68-річним чоловіком та іншими відвідувачами. Під час сварки один із учасників вистрілив у літнього чоловіка, після чого потерпілого госпіталізували.

Розслідування триває й досі під особистим керівництвом міністра.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування вбивства Дем'яна Ганула. Поліція активно вивчає всі обставини, перевіряє можливі версії та аналізує мотиви нападника.

Повідомляється, що ведеться розшук підозрюваного, і правоохоронні органи закликають свідків, які могли бачити злочин чи мають інформацію про стрілку, повідомити поліцію.

Вбивство відомого активіста стало гучною подією, яка викликала хвилю обговорень у суспільстві. Очікується, що найближчим часом поліція надасть нові подробиці розслідування.

Платинова Буковина Чернівці

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