



Момент вбивства Ганула. Відео 18+ - 14.03.2025 12:36

Резонансне вбивство у центрі Одеси: застрелено активіста Дем'яна Ганула

У центрі Одеси стався гучний злочин – невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Інцидент стався вранці у п'ятницю, 14 березня, та викликав широкий суспільний резонанс. Вбивство громадського діяча породило безліч питань щодо мотивів злочинця та ефективності роботи правоохоронних органів.

Як сталася трагедія?

Повідомлення про стрілянину надійшло на лінію 102 близько 10:30 ранку. Очевидці розповіли, що невідомий чоловік підійшов до своєї жертви, після чого зробив кілька пострілів. Постраждалий помер на місці від отриманих поранень.

З’явилося відео вбивства:





Стрілець втік, а місце злочину оперативно оточили поліцейські та криміналісти. Слідчо-оперативна група зайнялася вивченням обліків, допитом свідків та аналізом записів із камер відеоспостереження. Наразі правоохоронці активно розшукують злочинця.

Ким був Дем'ян Ганул?

Дем'ян Ганул був відомим громадським активістом в Одесі, брав участь у патріотичних акціях, організовував благодійні збори на підтримку українських військових. Він активно виступав за демонтаж пам'ятників російським історичним діячам, зокрема імператриці Катерині II.

Ім'я Ганула часто фігурувало в новинах. У травні 2023 р. він повідомляв, що його жорстоко побили групою невідомих, серед яких, за його словами, могли бути військовослужбовці. Також у пресі з'являлася інформація про те, що у 2023 році правоохоронці зупиняли його автомобіль, де було знайдено зброю.

2024 року Ганул стверджував, що російські пропагандистські ресурси опублікували персональні дані його сім'ї та оголосили нагороду у розмірі 10 000 доларів за напад на нього. У зв'язку із цим він просив Службу безпеки України надати йому захист.

Що відомо про підозрюваного?

Поліція активно займається пошуком стрілок. Наразі розглядаються кілька версій злочину:

Політична помста – через свою активну діяльність Ганул міг нажити впливових противників.

Індивідуальні мотиви – слідство виключає версію конфлікту, що з особистим життям чи бізнес-діяльністю активіста.

Злочин на замовлення – враховуючи погрози, які він отримував раніше, є ймовірність того, що напад заздалегідь спланували.

Правоохоронці аналізують записи з камер відеоспостереження, щоб встановити особу підозрюваного та його маршрут пересування після злочину.

Реакція громадськості

Смерть Дем'яна Ганула викликала хвилю обурення серед його прихильників та громадських активістів. Багато відомих осіб висловили співчуття у сім'ї загиблого та закликали владу провести оперативне розслідування.

Деякі активісти заявляють, що це вбивство – акт залякування громадянського суспільства. У соціальних мережах користувачі вимагають наказати винних та забезпечити безпеку для інших громадських діячів.

Серія збройних нападів в Україні

В останні місяці в Україні почастішали випадки застосування вогнепальної зброї.

Лютий 2024 року, Одеса – під час конфлікту чоловік розпорошив сльозогінний газ в обличчя співробітнику ТЦК та відкрив по ньому вогонь.

Січень 2024 року, Київ – у кафе сталася сварка, внаслідок якої 68-річного чоловіка поранили з вогнепальної зброї.

Зростання подібних інцидентів викликає занепокоєння людей і порушує питання необхідність посилення контролю над зброєю.

Що далі?

Розслідування вбивства Ганула продовжується, і найближчим часом поліція обіцяє розкрити нові деталі. Поки залишається відкритим питання, було це злочин пов'язані з його громадською діяльністю чи мало інші мотиви.

Загибель активіста стала великим ударом для його друзів, колег та всіх, хто його знав. Цей випадок знову порушує тему безпеки громадських діячів, особливо у умовах війни. Суспільство очікує швидкого розкриття злочину та справедливого покарання для винних.



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