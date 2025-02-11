Выписка о праве собственности: как получить выписку из регистра недвижимого имущества

- 14.02.2025 15:30

Справка о праве собственности: как получить выписку из регистра недвижимого имущества

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Выписка из регистра недвижимости – это официальный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимого имущества. Он содержит сведения о владельцах, характеристиках имущества и возможных обременениях, таких как ипотека или арест.

Что такое выписка из регистра недвижимого имущества?
Этот документ формируется на основе государственной базы, которая включает данные о зарегистрированных правах, их владельцах и самих объектах недвижимости. В нем содержится информация из следующих реестров:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
Реестр прав собственности на недвижимое имущество;
Единый регистр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества;
Государственный реестр ипотек.

Как получить выписку о собственности на недвижимость в 2025 году?

Получить информацию о недвижимости можно как в онлайн-формате, так и через государственные учреждения. Как вы знаете, произошел массированный излом реестров в Украине, поэтому сейчас сложно получить онлайн, но вот как можно получить:

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Сейчас оптимальнее всего - это получить выдержку информационную справку о недвижимости, лично посетив ЦНАП, если вы не в Украине - закажите онлайн.

Какие варианты есть в соответствии с законодательством?

Онлайн-заказ через портал "Действие"
Чтобы получить подъемник электронным способом, необходимо:

Авторизироваться на портале "Действие" с помощью электронной подписи.
Если необходимо, обновите личные данные в профиле.
Выбрать услугу "Предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество".
Указать критерии поиска и оформить заявку.
Уплатить административный сбор.
Информация поступает автоматически в формате PDF и доступна в разделе "Полученные документы".

Оффлайн-способ через ЦНАП
Запрос на получение документа можно лично, обратившись в Центр предоставления административных услуг. Для этого нужно:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
Подтверждение оплаты сбора;
Доверенность (если обращается уполномоченное лицо).

Стоимость услуги
По состоянию на 2025 год стоимость подъемника составляет в ЦНАПе, когда вы появитесь лично, составляет от 60 грн, что соответствует 0,025 прожиточного минимума. В определенных случаях лица могут быть освобождены от оплаты, если представят соответствующее подтверждение.

Выписка из регистра является важным документом при купле-продаже, оформлении наследства или судебных делах, поэтому своевременное получение этой информации поможет избежать юридических проблем.

Вопросы ответы, точные ответы на вопросы

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