Выписка о праве собственности: как получить выписку из регистра недвижимого имущества- 14.02.2025 15:30
Справка о праве собственности: как получить выписку из регистра недвижимого имущества
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Выписка из регистра недвижимости – это официальный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимого имущества. Он содержит сведения о владельцах, характеристиках имущества и возможных обременениях, таких как ипотека или арест.
Что такое выписка из регистра недвижимого имущества?
Этот документ формируется на основе государственной базы, которая включает данные о зарегистрированных правах, их владельцах и самих объектах недвижимости. В нем содержится информация из следующих реестров:
Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
Реестр прав собственности на недвижимое имущество;
Единый регистр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества;
Государственный реестр ипотек.
Как получить выписку о собственности на недвижимость в 2025 году?
Получить информацию о недвижимости можно как в онлайн-формате, так и через государственные учреждения. Как вы знаете, произошел массированный излом реестров в Украине, поэтому сейчас сложно получить онлайн, но вот как можно получить:
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Сейчас оптимальнее всего - это получить выдержку информационную справку о недвижимости, лично посетив ЦНАП, если вы не в Украине - закажите онлайн.
Какие варианты есть в соответствии с законодательством?
Онлайн-заказ через портал "Действие"
Чтобы получить подъемник электронным способом, необходимо:
Авторизироваться на портале "Действие" с помощью электронной подписи.
Если необходимо, обновите личные данные в профиле.
Выбрать услугу "Предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество".
Указать критерии поиска и оформить заявку.
Уплатить административный сбор.
Информация поступает автоматически в формате PDF и доступна в разделе "Полученные документы".
Оффлайн-способ через ЦНАП
Запрос на получение документа можно лично, обратившись в Центр предоставления административных услуг. Для этого нужно:
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
Подтверждение оплаты сбора;
Доверенность (если обращается уполномоченное лицо).
Стоимость услуги
По состоянию на 2025 год стоимость подъемника составляет в ЦНАПе, когда вы появитесь лично, составляет от 60 грн, что соответствует 0,025 прожиточного минимума. В определенных случаях лица могут быть освобождены от оплаты, если представят соответствующее подтверждение.
Выписка из регистра является важным документом при купле-продаже, оформлении наследства или судебных делах, поэтому своевременное получение этой информации поможет избежать юридических проблем.
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