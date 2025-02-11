



Витяг з реєстру про право власності онлайн - 13.02.2025 15:14

Отримати Витяг з реєстру про право власності: як скачати та для чого потрібен?

Витяг з реєстру нерухомого майна онлайн в Україні потрібен у дуже багатьої випадках

Дуже часто нас запитують, як отримати інформацію з Державного реєстру прав власності? Як отримати довідку з Держреєстру речових прав на майно на нерухомість? Як перевірити право власності на житло?



Якщо вам потрібно Витяг з реєстру про право власності - відомості з державного реєстру речових прав, інформація з Державного реєстру прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта , вам необхідно зробити декілька кроків.

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Як отримати витяг з реєстру нерухомого майна – інструкція

Зараз через злам реєстрів, який відбувся наприкінці 2024 року, отримати витяг про нерухомість онлайн самостійно неможливо. Такий документ для вас можуть отримати юристи, та відправити вам фото документу, або його оригінал у любу країну світу.



Що таке витяг з реєстру про право власності?

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – це офіційний документ, що підтверджує право власності на нерухомість. Він містить інформацію про власника, об’єкт нерухомості, обмеження чи обтяження, які можуть бути накладені на майно (іпотека, арешт тощо).

Отримання витягу є важливим кроком при купівлі-продажу нерухомості, оформленні спадщини, даруванні чи будь-яких інших юридичних операціях із нерухомим майном.

Для чого потрібен витяг про право власності?

Документ необхідний у різних ситуаціях, зокрема:

Під час купівлі-продажу квартири, будинку, земельної ділянки – підтверджує право продавця на нерухомість.

Оформлення спадщини – нотаріуси вимагають витяг для підтвердження права власності померлого.

Дарування чи обмін нерухомості – документ необхідний для офіційного оформлення угоди.

Отримання кредиту під заставу нерухомості – банки вимагають підтвердження права власності.

Розгляд судових справ – витяг є доказом права власності у спорах.

Види витягів про право власності

Витяг на квартиру – підтверджує право власності на конкретну житлову площу у багатоквартирному будинку.

Витяг на будинок – містить інформацію про право власності на індивідуальний житловий будинок.

Витяг на частку в нерухомому майні – підтверджує, що особа є співвласником об’єкта нерухомості разом з іншими особами.

Як отримати витяг з реєстру?

Витяг можна отримати декількома способами:

Через нотаріуса – нотаріус має доступ до реєстру та може видати витяг.

В електронному вигляді на порталі Мін’юсту – доступний онлайн через офіційний сайт Державного реєстру речових прав.

Через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) – послуга доступна у багатьох населених пунктах.

Через державного реєстратора – фахівці реєстраційних служб також надають витяги.

Які документи потрібні для отримання витягу?

Паспорт та ідентифікаційний код (для фізичних осіб);

Виписка з ЄДР (для юридичних осіб);

Документ, що підтверджує право на отримання інформації (наприклад, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо);

Квитанція про сплату адміністративного збору.

Скільки коштує витяг з реєстру?

Вартість витягу залежить від способу отримання:

Онлайн через портал наразі через злам недоступно

Через нотаріуса або реєстратора – 150-500 грн + (залежить від регіону та терміновості).

У ЦНАП – за офіційним тарифом, що зараз становить приблизно 80-200 грн.

Термін дії витягу

Документ не має офіційно встановленого терміну дії, однак у більшості випадків він використовується протягом 30 днів з моменту видачі. Багато установ вимагають актуальні дані, тому варто отримувати витяг безпосередньо перед використанням.

Висновок

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно – це важливий документ, що підтверджує право власності на квартиру, будинок або частку в нерухомості. Його отримання є обов’язковою процедурою у багатьох життєвих ситуаціях. Завдяки цифровим сервісам, отримати витяг можна швидко та без зайвих труднощів, що значно спрощує взаємодію громадян із державними органами.

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