



Как получить Green Card в США: правила и требования - 01.10.2024 11:42

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Green Card — это документ, предоставляющий право на постоянное проживание в США на законных основаниях без необходимости получения гражданства.

Существует несколько способов получения Green Card, но наиболее популярным является ежегодная лотерея, организуемая Государственным департаментом США.

Эта лотерея официально называется Программой диверсификационных иммиграционных виз.

На первый взгляд, требования для участия в лотерее кажутся простыми, однако процесс не такой уж легкий.

Основное преимущество лотереи заключается в том, что победа не зависит от уровня владения английским языком или профессионального опыта — победитель выбирается случайным образом при помощи генератора. Это означает, что попробовать удачу может любой желающий, рассказала Юрист Виктория Коретник.

Как украинцу получить Green Card и что для этого нужно

Green Card 2026: преимущества и условия участия в лотерее

Green Card внешне напоминает обычную пластиковую карту, но предоставляет ряд важных преимуществ:

- право на постоянное проживание;

- возможность получения образования;

- право на легальную работу и официальное трудоустройство в США;

- свобода перемещения через границы;

- возможность покидать США на срок до шести месяцев и возвращаться обратно;

- возможность ведения бизнеса (исключая политическую деятельность);

- право на оформление страхования;

- право на пенсию и другие социальные выплаты после 10 лет трудового стажа;

- возможность оформления кредитов;

- безвизовый въезд в Канаду, Мексику, Ямайку, Доминиканскую Республику и другие страны.

Green Card выдается только лицам, не являющимся гражданами США, и действует на протяжении 10 лет, после чего требуется её продление.

Для участия в лотерее допускаются только граждане стран с низким уровнем иммиграции в США. Украина включена в этот список.

Кроме того, кандидаты должны соответствовать следующим условиям:

- иметь полное среднее образование;

- либо обладать двухлетним опытом работы за последние пять лет в профессии, требующей не менее двух лет профессиональной подготовки. Список профессий, допускаемых к участию, можно найти на сайте Министерства труда США.

Возрастных ограничений для участников нет, однако указанные требования фактически исключают участие лиц младше 18 лет.

Как участвовать в лотерее Green Card

Для участия в лотерее 2026 года необходимо зарегистрироваться на официальном сайте программы.

Заявки подаются в виде электронной регистрационной формы (ERF) на сайте dvprogram.state.gov. Неполные заявки или отправленные другими способами рассматриваться не будут. Регистрация открывается в октябре 2024 года.

При подаче заявки необходимо указать персональные данные, информацию о семье и контакты, а также загрузить фотографии.

К фотографиям участников предъявляются строгие требования — они должны быть сделаны в течение последних шести месяцев. Также потребуется фото супруги/супруга и детей.

Регистрация продлится до 5 ноября 2024 года. Рекомендуется не откладывать подачу заявки на последний день, так как из-за большого количества обращений система может быть перегружена. Подавать более одной заявки на одного человека запрещено — это приведет к дисквалификации.

После успешной регистрации на экране появится подтверждение с именем и уникальным номером. Эти данные нужно сохранить, так как они понадобятся для проверки результатов.

Когда будут объявлены победители



В этой статье мы подробно описали процесс подачи самостоятельно , также все ссылки на официальные сайты по ссылке:

Грин-карта 2024/2025: оформление, преимущества и официальный сайт

Результаты лотереи можно будет узнать в мае 2025 года на официальном сайте программы. Для этого необходимо перейти по ссылке «Проверка статуса заявки» и ввести уникальный код, полученный при регистрации.

В случае выигрыша система предоставит информацию и инструкции для оформления визы. Важно отметить, что победители не будут уведомлены о выигрыше по почте — необходимо самостоятельно проверять статус заявки. Проверка будет доступна до 30 сентября 2026 года.

Стоимость оформления Green Card

Участие в лотерее абсолютно бесплатное. Однако победителям придется оплатить консульский сбор за обработку документов и получение визы — около $400.

**Что делать после выигрыша Green Card**

Если ваша заявка окажется выигрышной, система перенаправит вас на страницу с инструкциями по дальнейшему оформлению иммиграционных документов.

Далее нужно будет заполнить форму DS-260, собрать все необходимые документы и пройти собеседование в посольстве или консульстве США.

Также потребуется пройти медицинский осмотр и предоставить доказательства, что вы не станете финансовой нагрузкой для государства, имея средства для проживания в США. В противном случае вам могут отказать.

Причинами для отказа могут стать:

- серьезные медицинские проблемы;

- наличие криминального прошлого;

- депортация из США в прошлом;

- нелегальное проживание на территории США.

Подробную информацию о правилах участия в лотерее можно найти на официальном сайте программы.

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