



Грин-карта 2024/2025: оформление, преимущества и официальный сайт - 24.09.2024 08:27

Грин-карта (Green Card) — это документ, который предоставляет право на постоянное проживание и работу в Соединённых Штатах Америки. Она является мечтой многих людей по всему миру, так как открывает двери к новым возможностям, социальной защищённости и стабильной жизни в одной из самых развитых стран мира. Этот статус позволяет его обладателю легально находиться в США, работать, получать образование, пользоваться медицинскими услугами и в дальнейшем претендовать на гражданство США.

Процесс получения грин-карты не так прост, как может показаться на первый взгляд, и требует от заявителя выполнения множества условий. Одним из самых популярных способов получения грин-карты является участие в лотерее Diversity Visa (DV Lottery), также известной как «лотерея грин-карт». Однако существуют и другие способы стать обладателем этого заветного документа, такие как через родственников, работодателей или статус беженца.

Официальный сайт для подачи заявления на грин-карту DV Lottery 2024

Очень важно помнить, что официальный сайт для подачи заявления на участие в лотерее грин-карт — это сайт Государственного департамента США: www.dvprogram.state.gov. Только через этот сайт можно официально зарегистрироваться на участие в программе Diversity Visa. Любые другие ресурсы, предлагающие помощь в подаче заявлений, взимающие плату за участие в лотерее или обещающие 100% результат, могут быть мошенническими.

Ответы на частые вопросы:



Главные требования к фотографии для заявки на Грин карту:



Для фото юрист Виктория Коретник советует скачать программу Passport Booth.

Если нет загранпаспорта, могу ли я участвовать в лотерее?

- Да, можно



Может ли моя семья участвовать в лотерее?

-Да, можно



Обязательно ли указывать детей в анкете и загружать их фото? - ребенок от предварительного брака/ не живет со мной/я с ней не общаюсь.

-Да, надо, до 21 года



Нужно ли указывать в моей анкете ребенка, который не является моим родным, а является ребенком моего супруга, но живет вместе с нами?

-Да, надо, до 21 года



Что делать, если женюсь/выйду замуж после подачи заявки?

- все ок



Как вы имеете два гражданства, какое гражданство указывать?

-гражданство страны вашего рождения, даже если сейчас у вас нет там гражданства.



Можно ли участвовать, если уже подавал в прошлом году и не выиграв?

- Да, можно



Какой адрес нужно указывать в заявке на грин-карту — по прописке или фактическому проживанию?

- Укажите адрес фактического проживания



Может ли участие в лотерее повлечь за обой отказ в неиммиграционной визе в будущем

- Нет, если все честно



Как указать страну происхождения и страну проживания.

- Если к примеру участник из Украины, но сейчас живет в Чехии: пишете Украина

Что такое грин-карта?

Грин-карта (официально именуемая Permanent Resident Card) представляет собой документ, который даёт его обладателю право на постоянное проживание в США. Владельцы грин-карты получают статус «постоянного резидента» (Permanent Resident) и могут оставаться в стране неограниченное время, а также свободно выезжать за её пределы и возвращаться обратно. Грин-карта предоставляет следующие основные права и преимущества:

Право на работу: Обладатели грин-карты могут легально работать на территории США. Они не привязаны к одному работодателю и могут свободно менять место работы.

Право на проживание: С грин-картой можно жить в любом штате США без ограничений по срокам.

Право на образование: Владельцы грин-карты могут учиться в американских учебных заведениях на тех же условиях, что и граждане США. Они также имеют право на финансовую помощь и стипендии для студентов.

Социальные льготы: После определённого времени проживания в США обладатели грин-карты могут получать социальную помощь, медицинское страхование и пенсии.

Иммиграция родственников: После получения грин-карты её владелец может начать процесс воссоединения с семьёй и подать на въезд для близких родственников.

Лотерея грин-карт (Diversity Visa Lottery)

Одним из самых доступных способов получить грин-карту является участие в лотерее Diversity Visa. Эта программа была создана для того, чтобы способствовать этническому разнообразию в Соединённых Штатах. Она предоставляет возможность людям из стран с низким уровнем иммиграции в США стать постоянными резидентами.

Лотерея грин-карт проводится ежегодно, и её участники отбираются случайным образом с использованием компьютерной системы. Участие в лотерее абсолютно бесплатно. Государственный департамент США каждый год определяет количество виз, которое будет выделено для разных регионов мира.

Основные условия участия в лотерее

Для того чтобы подать заявку на участие в лотерее грин-карт, необходимо выполнить несколько ключевых условий:

Происхождение из допустимой страны. Лотерея доступна для жителей стран с низким уровнем миграции в США. Ежегодно перечень стран, чьи граждане могут принимать участие, обновляется. Например, если за последние пять лет большое количество выходцев из вашей страны уже получили грин-карту через другие программы, она может быть исключена из списка участников лотереи.

Среднее образование или эквивалент. Участник должен иметь не ниже среднего образования (в США это эквивалентно 12-летнему обучению в школе), либо доказать наличие двухлетнего опыта работы за последние пять лет в профессии, которая требует профессиональной подготовки.

Правильное заполнение анкеты. Анкета заполняется на английском языке через официальный сайт лотереи. Очень важно внимательно следовать инструкциям, так как ошибки в анкете могут привести к дисквалификации.

Соответствие фотографий техническим требованиям. Фотографии должны соответствовать стандартам, указанным на официальном сайте лотереи. Нарушение этих требований может также привести к отказу.

Процесс подачи заявки

Процесс подачи заявки на участие в лотерее грин-карт выглядит следующим образом:

Подача анкеты. Заявление на участие в лотерее заполняется на официальном сайте dvprogram.state.gov в строго ограниченный период времени. Этот период обычно открывается осенью (с начала октября до начала ноября). Заявка подаётся только в онлайн-формате.

Подтверждение регистрации. После успешной подачи заявки вы получите уникальный код подтверждения, который необходимо сохранить. Этот код нужен для проверки результатов лотереи на том же сайте весной следующего года.

Проверка результатов. Результаты лотереи обычно становятся доступными в мае следующего года. Для проверки необходимо ввести свой уникальный код и личные данные на сайте программы.

Подача документов и интервью. Если вы были отобраны, то следующим шагом будет сбор всех необходимых документов и прохождение собеседования в посольстве США.

Другие способы получения грин-карты

Кроме лотереи, существуют и другие пути получения грин-карты:

Через родственников. Если у вас есть близкие родственники, являющиеся гражданами США или постоянными резидентами, они могут подать петицию на ваше имя для получения грин-карты. Наиболее распространённые категории — супруги, дети, родители и братья/сёстры граждан США.

Через работодателя. Работодатель в США может спонсировать сотрудника для получения грин-карты через рабочую визу. Этот процесс требует от работодателя доказать, что на данную должность невозможно найти подходящего кандидата среди граждан США.

Через убежище. Люди, которые подвергаются преследованиям в своей стране по признаку расы, религии, национальности, политических убеждений или принадлежности к определённой социальной группе, могут обратиться за убежищем в США. Если они получают статус беженца, то через год после въезда в страну могут подать на грин-карту.

Через брак. Если вы вступаете в брак с гражданином США, это даёт право на получение грин-карты. Однако брак должен быть законным и не фиктивным, иначе это может привести к аннулированию статуса.

Инвестирование в экономику США. Программа EB-5 позволяет иностранцам получить грин-карту, инвестировав значительную сумму в экономику США и создав рабочие места для граждан.

Шаги после получения грин-карты

После получения грин-карты, её обладатель получает определённые права, но также и обязанности. Важно соблюдать правила пребывания в стране и не нарушать иммиграционные законы США. В противном случае грин-карта может быть аннулирована.

Сохранение статуса постоянного резидента. Для того чтобы сохранить свой статус, вам нужно соблюдать ряд требований, таких как постоянное проживание в США. Если вы находитесь за пределами страны более 6 месяцев, это может вызвать подозрения, что вы утратили намерение проживать в США, и вы можете лишиться грин-карты.

Обязанности. Владелец грин-карты должен подчиняться всем законам США, платить налоги и сообщать об изменении адреса в Иммиграционную службу в течение 10 дней с момента переезда.

Подача на гражданство. Через пять лет после получения грин-карты её обладатель может подать заявление на натурализацию и стать гражданином США. Процесс включает сдачу теста на знание английского языка и истории США, а также прохождение интервью.

Мошенничество и лотерея грин-карт

Лотерея грин-карт — это бесплатная и прозрачная программа, но многие мошенники используют популярность этого процесса для обмана людей. Важно помнить:

Официальный сайт лотереи — это единственный ресурс, где можно подать заявку бесплатно. Государственный департамент США никогда не отправляет электронные письма с уведомлением о выигрыше.

Будьте осторожны с любыми предложениями

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