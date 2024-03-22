



У Чернівецькому районі поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком - 22.03.2024 13:24

Учора, 21 березня, до поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Ржавинці. У результаті перекидання сільськогосподарського транспортного засобу, травми не сумісні з життям отримав 27-річний місцевий житель.

Для встановлення всіх причин та обставин події на місці пригоди працювали співробітники відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо, поліцейські встановили, що ввечері 21 березня, 27-річний житель села Ржавинці, керуючи саморобним мотоблоком, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив перекидання транспортного засобу в кювет.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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