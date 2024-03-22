



Що пишуть європейські ЗМІ та США про теракт в Крокус Сіті Хол - 23.03.2024 18:12

Що західні ЗМІ пишуть про теракт у Крокус Сіті Холл, кого і чому засуджують. О станні новини про Крокус сіті холл

22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Холле» у Підмосков'ї стався теракт. Як на те, що трапилося, відреагували західні ЗМІ та лідери інших країн?

Що відомо про теракт у «Крокусі»

Теракт у «Крокус Сіті Холлі» стався 22 березня перед концертом гурту «Пікнік», який мав розпочатися о 20:00

Нападники відкрили вогонь, після чого пролунали вибухи, потім виникла пожежа, яка майже повністю знищила верхні поверхи будівлі.

Пожежу вдалося локалізувати. На даний момент відомо про понад 80 загиблих, з них троє — діти. Постраждали понад 120 людей.



СКР порушив кримінальну справу про теракт. У Брянській області зупинили одну з машин, яка проходила за орієнтуванням.

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Що про теракт пишуть західні ЗМІ

Через кілька годин після теракту агентство Reuters та видання The New York Times повідомили, що організація «Ісламська держава» (ІДІЛ, о) взяла на себе відповідальність за теракт. За даними видання, США знали про плани терористів і мали розвіддані про теракт, що готується в Москві.

Однак користувачі Мережі звернули увагу на те, що для посту в месенджері взяли шаблон, який не використовується. Пізніше з'ясувалося, що організація ніде не робила таких заяв.

У The New York Times назвали напад на Крокус найжорстокішим терактом у Москві за десятиліття. Видання також передає, що американські офіційні особи стурбовані тим, що Кремль може звинуватити в Україні.

Washington Post навів розповідь про жахливі кадри з місця трагедії.

«На відеозаписах, розміщених у російських Telegram-каналах, видно, як четверо чоловіків у камуфляжі входять до великої мармурової зали, а також як стрілки випускають залпи по концертному залу, оповитому димом. На інших відеороликах видно десятки тіл, що скорчилися на лавах або на землі, а також сильна пожежа, що виривається з даху будівлі. На одному з відео стрілок протягом цілої хвилини відкриває вогонь в упор по групі людей, які опинилися у пастці», - пише видання.

Британська The Guardian дає докладну хроніку трагедії, що відбулася, зокрема публікує ролики із соцмереж, описуючи це як «жахливі сцени, на яких кілька людей просять про допомогу з даху концертного залу, коли вона горить у них за спиною».

«Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про „кривавий теракт“. Деякі інтернет-видання говорять про те, що поранення отримали понад 100 людей. Концертна зала „Крокус Сіті Холл“ знаходиться на північно-західній околиці російської столиці у передмісті Красногорська. Концертна зала була відкрита у 2009 році і, за словами власників, розрахована на більш ніж 7000 відвідувачів. Як повідомляється, напад стався перед початком концерту російського рок-гурту „Пікнік“», — написав Zeit.

Французьке видання Humanité звернуло увагу на зброю, яку використовували терористи.

«Нападники використовували не лише автоматичну зброю, а й вибухівку. Незабаром після цього почалася пожежа. На відео, що розповсюдилися у соціальних мережах, видно стовпи чорного диму, що піднімаються над концертною залою. За повідомленнями російських ЗМІ, „Крокус“ вміщує близько 6,2 тисяч відвідувачів, а квитки на захід, який мав відбутися сьогодні ввечері, розпродані», — пишуть журналісти.

Французький канал BFM TV пише, що Україна заперечує причетність до стрілянини, яка сталася у «Крокусі».

Як на теракт відреагували у світі



Представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано повідомив, що ЄС «шокований повідомленнями про теракт».

«ЄС шокований повідомленнями про теракт у „Крокус Сіті Холлі“ у Москві. ЄС засуджує будь-які напади на цивільних осіб. Наші думки з усіма постраждалими російськими громадянами», - сказав він.

Представник Білого дому Джон Кірбі назвав кадри з Підмосков'я "жахливими".

«Ми намагаємося отримати більше інформації, але воліли б, щоб про це розповіла російська влада. Кадри звідти просто жахливі, на них важко дивитись. Наші думки з тими, чиї близькі загинули внаслідок цього найжахливішого нападу. Ми заздалегідь не мали відомостей про цей жахливий напад. Наразі немає жодних вказівок на те, що Україна чи українці були причетні до стрілянини», — зазначив Кірбі.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловив «осуд усіх форм тероризму та солідарність із сім'ями жертв», а президент Сербії Олександр Вучич висловив співчуття російським громадянам та керівництву. Він також зазначив, що сподівається, що терористи буде «притягнуто до відповідальності, тобто заарештовано або ліквідовано». На його думку, США знали про підготовку в теракті.

«7 березня посольство США закликало своїх громадян не відвідувати ТЦ. Це ж зробили потім британці та ще хтось. Це означає, що їхні спецслужби перехопили певні переговори, отримали інформацію та знали, що щось станеться», – нагадав Вучич.



Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що теракту, що відбувся в «Крокусі», не може бути жодного виправдання.

«Рішуче засуджуємо це звіряче вбивство ні в чому не винних людей, якому не може бути жодного виправдання. Переконаний, що всі, хто взяв участь у плануванні та вчиненні цього акту насильства, будуть встановлені та понесуть заслужене покарання. У цю скорботну годину бажаю мужності та стійкості рідним та близьким загиблих, щоб пережити непоправну втрату, а також якнайшвидшого відновлення всім постраждалим», — прокоментував він.

Платинова Буковина, Чернівці

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