Штучний інтелект може подорослішати

- 02.10.2024 11:13
Штучний інтелект може подорослішати

У майбутньому нейромережі можуть перерости людини – висновки вчених
Сучасні комп'ютери не тільки керують транспортом, працюють у сфері послуг та стежать за людьми, але вже навчилися приховувати помилки, жартувати та дурити, чого раніше не вміли. Поки що штучний інтелект себе не усвідомлює та виконує завдання, які ми йому ставимо, проте це не виключає наявність наступних етапів його розвитку – "дитинство", "отроцтво" та "дорослішання". Він живе поруч із нами, швидко "вчиться", багато в чому допомагає, але вже починає створювати проблеми. Нам уже потрібно починати контролювати його брехню та підштовхування людини до непотрібних їй рішень (наприклад, у вигляді ненастирливої ​​контекстної реклами).
Як діти вчаться дурити у 2-3 роки, так навчається і штучний інтелект. Google Maps, наприклад, вже був "пійманий" за прихованням та ретушуванням фотографій. Завдання людини - постаратися навчитися самому та навчити робота знайти своє місце у світі.

Мозок проти комп'ютера
Сучасні технології настільки щільно увійшли в життя людини, що люди вже зовсім не замислюються про кількість і складність завдань, що виконуються штучним інтелектом. При цьому нейромережі застосовуються в освіті та охороні здоров'я, промисловості та сільському господарстві, які дуже швидко "вчаться", і те, що в багатьох сферах вони вже успішно замінюють людину, стало нашими реаліями, стверджують фахівці.

Для медицини та психології штучний інтелект є дуже корисним інструментом: швидко аналізуючи величезну кількість інформації, він дозволяє нам краще вивчати людський мозок. Однак рано чи пізно "проблема конкуренції між людиною та роботом все одно виникне".

Три закони роботехніки свідчать, що робот зобов'язаний виконувати всі вказівки людини, за винятком тих, які можуть зашкодити самій роботі та людині. Ці правила запропонував Айзек Азімов у оповіданні "Хоровод". Про обмеження штучного інтелекту говорили багато вчених та фантастів. Людей і особливо дітей потрібно вчити тому, що штучний інтелект вже є у нашому житті і може давати нам різні альтернативи.

Хитрий робот із людським обличчям
Про швидкий розвиток і хорошу навчальність штучного інтелекту говорить уже те, що комп'ютер успішно пройшов емпіричний тест Алана Тьюринга, тобто йому вдалося зимитувати людину. Комп'ютер уже вчиться лаятись, обманювати та жартувати. Незабаром він навчиться імітувати й інші емоції. Тобто він знайшов наші слабкі місця, але поки що лише в плані спілкування.

Він не виключає, що згодом у штучного інтелекту з'явиться інстинкт самозбереження, а згодом навіть справжні емоції. Однак доти, поки він не усвідомлює сам себе, як суб'єктивна сутність, що супроводжує людину, створена людиною і для людини, навряд чи виношуватиме думки про перевагу. Однак питання обмеження штучного інтелекту на всіх рівнях залишається дуже актуальним.

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