



Отримавши дзвінок від псевдобанкіра, буковинка втратила майже 45 тисяч гривень - 18.10.2024 14:56

Отримавши дзвінок від псевдобанкіра, буковинка втратила майже 45 тисяч гривень: поліцейські розпочали кримінальне провадження



Мешканка Чернівецького району стала жертвою шахраїв, коли довірилася незнайомому співрозмовнику та розкрила конфіденційну інформацію про свій банківський рахунок. В результаті цього зловмисники перевели всі її заощадження з картки. Поліція вкотре звертає увагу громадян на небезпеку – будьте обережні з дзвінками від незнайомців та ніколи не повідомляйте реквізити ваших банківських рахунків.

Суть цієї шахрайської схеми полягає в тому, що аферисти телефонують своїм потенційним жертвам, повідомляють про проблеми з банківськими системами, заблоковані рахунки чи несанкціонований доступ до коштів, і просять розкрити конфіденційну інформацію або переказати гроші на "захищений" рахунок. Після кількох хвилин розмови з шахраями жертви отримують сповіщення про списання коштів.

Подібним чином постраждала 58-річна мешканка села Ржавинці. Вона розповіла працівникам відділення №3 (м. Заставна) Чернівецького райуправління поліції, що їй зателефонував незнайомець, який представився співробітником банку. Чоловік повідомив жінці, що її доступ до онлайн-банкінгу заблоковано, і запропонував свою допомогу. Повіривши йому, жінка передала дані свого банківського рахунку. У результаті зловмисники перевели з її картки майже 45 тисяч гривень.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння коштами відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують громадянам, що для захисту своїх заощаджень необхідно:

при отриманні подібних дзвінків негайно припиняти розмову та самостійно зв’язуватися з банком за номером, вказаним на звороті картки, або звертатися до відділення банку особисто;

не розголошувати коди з SMS-повідомлень та не вводити незнайомі комбінації цифр;

за жодних обставин не переказувати гроші на інші рахунки на прохання співрозмовників;

якщо ви розкрили шахраям дані своєї картки або помітили підозрілі операції з рахунком – негайно блокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, звернувшись до банку.

Пам'ятайте: справжні співробітники банківських установ ніколи не запитують конфіденційні дані телефоном.

Платинова Буковина Чернівці

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