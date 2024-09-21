



Ураган «Хелен» обрушився на Флориду: у штаті запровадили режим НС - 27.09.2024 11:22

Ураган «Хелен» обрушився на Флориду: у штаті запровадили режим НС, — CNN

Троє людей загинули, понад 70 тисяч евакуйовано. Пориви вітру досягають 225 км/год, очікується підняття води на 6 м та її просування на 32 км углиб материка.

Без світла залишилося близько 1,2 млн будинків та підприємств. Синоптики надали шторму 4-у категорію (востаннє такий ураган був у 1851 році).

Ураган «Хелен» – восьмий, що отримав ім'я тропічний шторм нинішнього сезону в Атлантиці, і п'ятий, що досяг категорії урагану, нині посилився до четвертої категорії, і обрушився на континентальну територію штату Флорида в четвер увечері за місцевим часом. Ряд округів штату затоплено через зливи, що супроводжують ураган, і нагінну повінь. Кількість домогосподарств, що залишилися без світла у Флориді, перевищила 750 тисяч, повідомляє РИА Новости з посиланням на дані моніторингового порталу PowerOutage.us.

За даними порталу, у штатах Північна Кароліна та Джорджія, які також будуть порушені стихією, без світла вже залишилося понад 40 тисяч споживачів. Як повідомляє газета Washington Post, енергетичні компанії підготували понад 18 тисяч обхідників для реагування на відключення. Але низка операторів попереджає, що з наближенням урагану відключення можуть стати масовими і тривалими.

Попередження про можливі відключення дійшли до Чикаго, де Національна метеорологічна служба прогнозує сильний вітер, який може виривати з коренем дерева та порушувати електропостачання.

Наразі ураган знаходиться за 70 кілометрів на південний схід від столиці Флориди міста Таллахассі. Пориви вітру сягають 72 м/с.

За прогнозами Національного центру ураганів США, ураган «Хелен» далі зміщуватиметься у північному напрямку, територією штату Джорджія, де ослабне до рівня тропічного штору, після чого, продовжуючи втрачати сили, вже в ранзі тропічної депресії, вийде в райони штатів Теннессі та Кентуккі. , де до вечора суботи припинить своє існування.



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