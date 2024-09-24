



Воздвиження Хреста Господнього: який хрест не можна носити - 08.10.2024 14:26

Воздвиження Хреста Господнього: який хрест не можна носити

Як вибрати справжній православний хрест

Свято Хрещення Господнього

Православні святкують свято Воздвиження Хреста Господнього. Назва свята пояснюється давнім звичаєм Церкви ритуально піднімати (будувати) хрест під час богослужіння.

Хрест із Голгофи

Вперше Господній хрест торжественно збудували після виявлення його у землі Голгофі. При цьому є кілька версій того, як на Голгофі вдалося знайти саме той хрест, на якому було розіп'ято Боголюдину. Але за всіма трьома існуючими версіями, це сталося кількома століттями після страждань, смерті та воскресіння Ісуса Христа.

До страждань Спасителя хрест був орудням страти, символом позору та зневаги. Після того, як Господь прийняв на ньому мученицьку смерть, він став не лише нагадувати про земні муки Христа заради спасіння людства, а й уособлювати перемогу життя над смертю і почав використовуватись у церковному розписі.

У будь-якому разі хрест є головним символом віри і вважається католиками та православними у всьому світі. Хрест ставити на вершину храмів, є поклонні хрести, хрести зображують на одязі священнослужителів, нагрудні хрести носять усі віруючі християни, крім протестантів, а деякі парафіяни східних церкв навіть татуюють їх на тілі.

На честь Хреста Господнього будують храми та називають різні організації. Найвідоміша – Хрестовоздвиженська громада сестер милосердя – перше у світі жіноче медичне формування з надання допомоги пораненим під час війни. Дата її заснування – 14 (27) вересня 1853 року – день спорудження Хреста Господнього та самий початок Кримської війни. Общину було створено за ініціативи хірурга Миколи Пирогова, який став її першим керівником.



Нагрудний хрест – яким він має бути

Як не помилитися при покупці хрестика, РІА Новини Крим розповів заступник керівника місіонерського відділу Сімферопольської та Кримської єпархії протоієрей Максим Кондаков.

Форм хреста багато - восьмикінцевий, чотирикінцевий, з титлами і без, грецька і так далі. Для того, щоб не було сумнівів у канонічності натільного хрестика, достатньо придбати хрест у церковній чи монастирській лавці. Лікарські препарати ми купуємо в аптеці, а не в годинниковій майстерні. Смартфони – у магазині електроніки, а не в булочній. Так само розбірливо слід ставитись і до церковної продукції. Хрестики, ікони та духовну літературу варто купувати у церковних лавках.

За статутом настоятель храму чи ігумен монастиря несе персональну відповідальність за канонічність всього товару у церковній лавці. Крім того, хрест із церковної лавки вже освячений, його не потрібно буде нести до храму за тим, щоб над ними звершили обряд освячення. Неосвячений хрест не вважається символом віри, це ні що інше, як звичайна прикраса.

Якщо ж ви не змогли вибрати в церковній лавці хрестик, що вам естетично підходить, то будьте обережні з його придбанням в іншому місці, тому що можна купити хрести не канонічні. Такий хрест священик може навіть відмовитись освячувати.

На превеликий жаль, не в міру заповзятливі продавці на ярмарках народних майстрів або в ювелірних магазинах, не моргнувши оком, підтверджують перед покупцем "православність" їх виробів, які потім священик у церкві найчастіше відмовляється освячувати через їхню абсолютну невідповідність канонам.

Водночас він застеріг від татуювань у формі хреста за звичаєм віруючих східних та африканських православних церков.

Ставати носієм заморських, хай і християнських, культур – справа невдячна. Наше православне благочестя століттями виявляло себе дуже плідно та без татуювань. Нехай наша віра виявляє себе справами – за словами Апостола Якова.

Чи небезпечно носити знайдений хрестик

Священики розвінчали міфи про те, що не можна з землі піднімати втрачені хрестики, щоб не спричинити нещастя того, хто цей хрестик втратив.

До православної віри ця нісенітниця ніякого відношення не має. Якщо ви знайшли хрест – віднесіть до найближчого храму. Можливо, натільний хрестик втратив хтось із парафіян. Якщо ж знайшли хрест на природі, далеко від житлових місць – можете залишити собі, якщо є бажання. Одна умова – хрестик обов'язково необхідно освятити у церкві.

Звичай змінюватися натільними хрестами: цей звичай немає жодного релігійного сенсу. Такий же скепсис він висловив щодо носіння багатих, дорогих натільних хрестів, прикрашених дорогоцінним камінням:

Треба розуміти, що хрест – не деталь гардеробу та не люксовий аксесуар. Натільним хрестик і називають через те, що його носять під одягом, на тілі "Священики частіше з симпатією ставляться до православного мерча: сумок, пайтів, футболок і банданів та інших товарів з біблійними цитатами та євангельською символікою.

Але хрест для мене – святиня. І носити його як звичайну прикрасу чи дрібничку я б не радив.

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