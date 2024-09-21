За минулу добу у Чернівцях трапилися дві аварії з потерпілими: слідчі поліції розпочали кримінальні провадження

- 27.09.2024 10:43
За минулу добу у Чернівцях трапилися дві аварії з потерпілими: слідчі поліції розпочали кримінальні провадження

26 вересня, на проспекті Незалежності внаслідок зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом травмувалися водій та пасажир двоколісного транспортного засобу. Ще одна ДТП сталася на вулиці Кармелюка: у результаті якої тілесні ушкодження отримав мотоцикліст та його пасажирка. Медики доправили постраждалих до лікарень для надання необхідної допомоги.

До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на проспекті Незалежності в Чернівцях.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та співробітники Управління патрульної поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що 43-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», виконуючи маневр повороту, допустив зіткнення з мотоциклом «Kawasaki», під керуванням 17-річного буковинця.

Унаслідок ДТП мотоцикліст та його 18-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги доправили потерпілих до медзакладу та після надання необхідної допомоги, кермувальника госпіталізували, а пасажира відпустили додому.

Також цього дня ще одна автопригода трапилась на вулиці Кармелюка в обласному центрі. На місці події працювали співробітники Чернівецького районного управління поліції та патрульні поліцейські.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 19-річний водій мотоцикла «Honda Dio», не впорався з керуванням та зіткнувся із стовпом.

У результаті аварії мотоцикліст та його 18-річна пасажирка травмувалися. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні.

Відомості про автопригоди слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучено. Проводяться досудові розслідування.

Платинова Буковина Чернівці

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