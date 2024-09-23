США виділять $5,55 мільярда на озброєння та обладнання для України

- 30.09.2024 10:38
США виділять $5,55 мільярда на озброєння та обладнання для України

США виділять $5,55 мільярда на озброєння та обладнання для України — Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив плани уряду Сполучених Штатів спрямувати $5,55 млрд на військову допомогу Україні в найближчі тижні та місяці. Про це повідомляється на офіційному сайті Держдепартаменту США.

«Сьогодні, в рамках пакету допомоги, оголошеного президентом Байденом перед зустріччю з президентом Зеленським, Держдепартамент поінформував Конгрес про намір виділити приблизно $5,55 мільярда на оборонне обладнання та послуги зі складів Пентагону для України», — йдеться в повідомленні.

За словами Блінкена, ці кошти були передбачені в рамках закону про додаткові асигнування на безпеку України на 2024 рік, дія якого завершується 30 вересня.

«Ми здійснюємо цей крок, щоб забезпечити повне використання коштів, наданих Конгресом, і гарантувати, що США зможуть продовжувати підтримувати Україну необхідними оборонними ресурсами в наступні тижні та місяці», — зазначив Блінкен.

На сайті Держдепартаменту підкреслюється, що США залишаються відданими підтримці України у забезпеченні її армії обладнанням, необхідним для зміцнення оборонних позицій, захисту території і населення від агресії Кремля та досягнення перемоги задля встановлення справедливого і тривалого миру.

Також у четвер президент Джо Байден оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $7,9 мільярда.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: озброєння та обладнання для України, допомога США 2024, допомога США вересень 2024

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Штучний інтелект може подорослішати
- 02.10.2024 11:13
Как получить Green Card в США: правила и требования Результаты лотереи можно будет узнать в мае 2025 года на официальном сайте программы.
- 01.10.2024 11:42
Ураган «Хелен» обрушився на Флориду: у штаті запровадили режим НС Троє людей загинули, понад 70 тисяч евакуйовано
- 27.09.2024 11:22
Ракетний обстріл по управлінню поліції в Кривому Розі Близько 9:15 ворог завдав удар по районному управлінню поліції
- 27.09.2024 11:17
За минулу добу у Чернівцях трапилися дві аварії з потерпілими: слідчі поліції розпочали кримінальні провадження До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну
- 27.09.2024 10:43
Справка с места работы шаблон скачать в формате doc. Справка с места работы — это официальный документ, который подтверждает факт
- 27.09.2024 09:26
Головне в Україні на вересень 2024 Однією з головних подій стала зустріч Президента України
- 26.09.2024 10:55
Казино на криптовалюту біткоїн в Україні Якщо ви також бажаєте зареєструватися в
- 24.09.2024 15:29
Грин-карта 2024/2025: оформление, преимущества и официальный сайт Грин-карта (Green Card) — это документ, который предоставляет право на
- 24.09.2024 08:27
У світі посилення інтересу до екологічно чистих та стійких продуктів Важливою новиною у промисловості стало також
- 23.09.2024 10:58

Всі новини