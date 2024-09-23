



США виділять $5,55 мільярда на озброєння та обладнання для України - 30.09.2024 10:38

США виділять $5,55 мільярда на озброєння та обладнання для України — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив плани уряду Сполучених Штатів спрямувати $5,55 млрд на військову допомогу Україні в найближчі тижні та місяці. Про це повідомляється на офіційному сайті Держдепартаменту США.

«Сьогодні, в рамках пакету допомоги, оголошеного президентом Байденом перед зустріччю з президентом Зеленським, Держдепартамент поінформував Конгрес про намір виділити приблизно $5,55 мільярда на оборонне обладнання та послуги зі складів Пентагону для України», — йдеться в повідомленні.

За словами Блінкена, ці кошти були передбачені в рамках закону про додаткові асигнування на безпеку України на 2024 рік, дія якого завершується 30 вересня.

«Ми здійснюємо цей крок, щоб забезпечити повне використання коштів, наданих Конгресом, і гарантувати, що США зможуть продовжувати підтримувати Україну необхідними оборонними ресурсами в наступні тижні та місяці», — зазначив Блінкен.

На сайті Держдепартаменту підкреслюється, що США залишаються відданими підтримці України у забезпеченні її армії обладнанням, необхідним для зміцнення оборонних позицій, захисту території і населення від агресії Кремля та досягнення перемоги задля встановлення справедливого і тривалого миру.

Також у четвер президент Джо Байден оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $7,9 мільярда.

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