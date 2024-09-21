Ракетний обстріл по управлінню поліції в Кривому Розі

- 27.09.2024 11:17
Ракетний обстріл по управлінню поліції в Кривому Розі

У п'ятницю 27 вересня вранці окупанти здійснили ракетний обстріл по управлінню поліції в Кривому Розі, тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомляє Національна поліція України.

"Близько 9:15 ворог завдав удар по районному управлінню поліції. Відомо про постраждалих, під завалами можуть залишатися люди", — йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок удару було пошкоджено адміністративну будівлю, а також сусідні приватні будинки.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що станом на 10:20 підтверджено інформацію про трьох постраждалих. "Ймовірно, під завалами ще можуть бути люди", — додали у відомстві.
п'ятиповерхову будівлю районного управління поліції Кривого Рогу.

На місці працюють поліція та рятувальники. Правоохоронці фіксують і збирають докази чергового воєнного злочину.
ДСНС уточнили, що ракета частково зруйнувала

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