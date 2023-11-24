



Курс біткоїна 2024, прогноз - 24.11.2023 11:37

Екс-глава Binance у СНД спрогнозував курс біткоїну на 2024 рік

Такий прогноз зробив колишній менеджер криптобіржі Binance в Ян Кераскис .

За його словами, криптовалютний ринок розвивається циклами, які тривають кілька років. Наразі ринок переживає період «заспокоєння» і навіть падіння, зазначив Смеркіс.

«Я вірю в цикл, у те, що, звичайно, за зимою прийде літо, за «ведмежим ринком» прийде «бичачий ринок». Коли це відбудеться, 2024 року, або 2025-го, або 2026-го — питання», — розмірковує екс-глава Binance.

Деякі прогнозисти стверджують, що біткоїн коштуватиме $100 тис. і більше, зауважив Смеркін.

«Я вірю особисто у спокійніші прогнози. $20-40 тис. за біткоїн у 2024 році — цілком реальний діапазон, в принципі для криптовалюти нормальний», — додав співрозмовник.

У листопаді 2021 року біткоїн досяг історичного максимуму в $69 тис. До середини 2022 року курс криптовалюти опустився нижче за $20 тис. На кінець вересня 2023 року ціна одного біткоїна перевищує $26,2 тис.



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Також, невідомі перевели 10 тисяч біткоїнів із гаманця криптобіржі BTC-e/WEX



З гаманця, що належить найбільшій нині закритій російській криптобіржі WEX (колишня BTC-e), перевели 10 000 біткоїнів (понад 10 млрд рублів). Це перші витрати з біткоін-адреси, починаючи з 2018 року, коли біржа впала і з неї зникли $450 млн. Співзасновник майданчика, даючи свідчення у кримінальній справі про шахрайство, стверджував, що під тиском перевів криптовалюту до якогось «фонду ФСБ Росії».

На транзакцію звернув увагу автор телеграм-каналу «Менделіївщина!» Сергій Менделєєв. «Останні видаткові операції з цього гаманця були 19 квітня 2018 року, тобто приблизно в той самий час, який описується у статті Бі-бі-сі», — звернув увагу Менделєєв у розмові.

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Біржа криптовалют WEX відкрилася у вересні 2017 року як наступниця найбільшої російської платформи BTC-e. У липні 2017-го ФБР вилучило сервери BTC-e у справі про відмивання грошей. Тоді ж у Греції затримали одного із засновників біржі Олександра Винника, якого звинувачують у легалізації через майданчик $4 млрд.

Біржа WEX обіцяла розрахуватися з користувачами за всіма боргами BTC-e, проте сама припинила роботу вже влітку 2018 року. Разом із закриттям майданчика з його рахунків зняли криптовалюту вартістю близько $450 млн.

У 2019 році «Російська служба Бі-бі-сі» опублікувала власне розслідування з посиланням на матеріали кримінальної справи про шахрайство щодо одного із співзасновників BTC-e/WEX Олексія Білюченка. У свідченнях слідству він стверджував, що сам став жертвою «шахрайських дій із метою заволодіння активами біржі».

За даними видання, до зникнення грошей платформи були причетні співробітники ФСБ та бізнесмен Костянтин Малофєєв. Білюченко нібито змушували «віддати базу користувачів криптобіржі, щоби залишитися на свободі».

Білюченко розповів слідчим, що наприкінці квітня 2018 року приїхав до Москви і вирушив до офісу бізнесмена Малофєєва, де планувалося обговорити створення «легальної продержавної суверенної криптобіржі» на базі WEX. Проте Білюченка відвезли до приймальні ФСБ, де якийсь «Антон» (за даними Бі-бі-сі, йдеться про колишнього співробітника ФСБ Антона Нємкіна) запропонував йому віддати «холодні гаманці» — флеш-картки, на яких у зашифрованому вигляді зберігалися криптовалютні активи біржі.

Пізніше Антон нібито зажадав від Білюченка віддати всю криптовалюту, яка є на гаманцях WEX, заявивши, що вона піде у «фонд ФСБ Росії», писала Бі-бі-сі з посиланням на копію свідчень. Після цього співзасновник біржі переказав на вказані гаманці $450 млн.

Як пише Бі-бі-сі, свідчення Білюченка побічно підтверджуються даними Blockchain.com і Explorer.Litecoin.net, які відстежують криптовалютні транзакції. За даними цих сайтів, 16 травня 2018 року з гаманців біржі зняли 30 тисяч біткоїнів та 700 тисяч лайткоїнів. За курсами на середину травня 2018 року їхня вартість становила близько $350 млн.

Платинова Буковина, Чернівці

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