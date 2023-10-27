



У США пропонують ухвалити закон, який обмежить використання TikTok та криміналізує VPN - 14.11.2023 12:40

У США пропонують ухвалити закон, який обмежить використання TikTok та криміналізує VPN



У США пропонують ухвалити Закон про обмеження (Restrict Act), який має регулювати сферу інформаційних та комунікаційних технологій. Однією з цілей називають обмеження роботи китайської соцмережі TikTok, проте наслідки прийняття документа можуть бути значно серйознішими. Що таке Закон про обмеження та на що він може вплинути, розповідає.

Що таке Restrict Act?

"Закон про обмеження виникнення загроз безпеці, які створюють ризик для інформаційних та комунікаційних технологій", було представлено Сенату США 7 березня 2023 року. Наразі він перебуває на розгляді Конгресу.

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Метою Закону про обмеження заявлено боротьбу з ризиками для національної безпеки, зокрема з впливом на критичну інфраструктуру та цифрову економіку, втручанням у вибори, саботажем чи підривною діяльністю, а також з перешкоджанням демократичному процесу на користь «іноземних противників» США.

Відповідно до документа, Міністерство торгівлі отримає можливість перевіряти, блокувати та пом'якшувати транзакції, які пов'язані з іноземними інформаційно-комунікаційними технологіями, які «являють невиправданий ризик». Таким чином, уряд Штатів отримає більше важелів тиску на постачальників програмного забезпечення та обладнання, якщо влада запідозрить, що він використовується для шпигунства.

Під транзакціями розуміють будь-яке придбання, імпорт, передачу, встановлення, торгівлю чи використання будь-якого продукту чи послуги інформаційно-комунікаційних технологій.

Якщо закон буде прийнято, протягом 180 днів з моменту набуття ним чинності відповідальні особи повинні будуть вивчити всі угоди, що стосуються інформаційних та комунікаційних технологій, що підходять під вимоги, та визначити ризики. Для тих угод, які становлять «невиправданий і неприйнятний ризик», винесуть рішення про заборону угоди або «пом'якшення» ризиків.

Кого торкнеться Restrict Act?

Чинність закону поширюватиметься на технології «іноземних противників» Штатів — Китаю, включаючи Гонконг та Макао, Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії та Венесуели. У тому числі мова може йти про популярні мобільні додатки та послуги інтернет-хостингу.

Відповідно до тексту документа, обмеження можуть накладатися на будь-яке обладнання або програмне забезпечення, якщо він має більше мільйона користувачів у США. Це стосується мобільних та десктопних додатків, ігор, платіжних сервісів, інформаційних та комунікаційних технологій, які використовують штучний інтелект чи машинне навчання, біотехнології, а також квантові технології.

Під ці визначення можуть підпадати як соціальні мережі, так і криптосервіси, включаючи біткоїни, різні провайдери VPN, Tor та інші. Також у документі значаться підключені до мережі датчики, веб-камери, домашні мережеві пристрої, дрони та безпілотні літальні апарати – на них також можуть поширюватися обмеження, якщо кількість проданих у США екземплярів протягом року перевищує 1 млн.

До чого тут TikTok?

Американські ЗМІ повідомляють, що однією з цілей Restrict Act може бути обмеження на території США роботи соціальної мережі TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, а також низці VPN-сервісів. Сенатори США неодноразово висловлювали побоювання, що TikTok може передавати Пекіну масиви даних, які програма збирає про своїх користувачів, писав The Wall Street Journal.

«Ми вважаємо, що TikTok становить загрозу нашій національній безпеці. Мене особливо турбують зв'язки TikTok з Комуністичною партією Китаю, яка постійно шпигує за американцями», — заявив Джон Тьюн, один із 10 сенаторів, які просувають Закон про обмеження.

Представник TikTok Брук Оберветтер у відповідь на це пояснила, що адміністрація президента США вже має можливість контролювати додаток через Комітет із іноземних інвестицій США, а повна заборона, на її думку, буде контрпродуктивною. При цьому соціальна мережа, за словами Оберветтер, вже уклала з адміністрацією Байдена угоду, яку слід розглянути протягом півроку.

"Заборона TikTok в США - це заборона на експорт американської культури та цінностей більш ніж мільярду людей, які користуються нашим сервісом по всьому світу", - наводить її слова NBC News.

Що означає прийняття Restrict Act для простих людей?

Закон про обмеження підтримала група представників обох партій, документ також схвалили у Білому домі, назвавши його «систематичною основною для усунення технологічних загроз безпеці».

Відповідальні особи зможуть забороняти доступ до різних сервісів і призначати штрафи до $1 млн або 20 років ув'язнення, зокрема фізичним особам за різні порушення, наприклад, за надання чи отримання послуг з доступу. До таких можуть відносити ся в тому числі і послуги VPN.

Політичний аналітик американської організації із захисту цифрових прав Access Now Уіллмарі Еското заявила Vice, що Закон про обмеження «відрізняється шалено широкими формулюваннями», які викликають побоювання в контексті порушення прав людини та громадянина. На її думку, закон може криміналізувати використання VPN-сервісів, які люди використовують для обходу цензури та уникнення стеження в інтернеті.

«Багато людей та організацій, у тому числі журналістів, активістів та правозахисників використовують VPN для захисту своєї онлайн-активності від стеження та цензури. Закон про обмеження піддасть ці групи моніторингу та репресіям, що може зашкодити свободі слова та самовираження», — наголосила Еското.

Заступник директора програми «Свобода висловлювання» Центру демократії та технологій Кейтлін Вогус вважає, що запропонований закон може суперечити першій поправці до Конституції США, яка гарантує свободу слова, преси та зборів.

«Крім того, хоча законопроекти, подібні до цього закону, можуть бути мотивовані законними міркуваннями конфіденційності, заборона інформаційно-комунікаційних послуг, що мають зв'язок з іноземними державами, не обов'язково допоможе захистити конфіденційність американців. Ці країни можуть, як і раніше, отримувати дані іншими способами, наприклад, купуючи їх у приватних брокерів даних», — наголосила Вогус.

При цьому директор зі зв'язків із громадськістю одного з ініціаторів законопроекту сенатора Марка Уоррена Рейчел Коен заявила Vice, що «закон спрямований безпосередньо на такі компанії, як Kaspersky («Лабораторія Касперського»), Huawei та TikTok, які створюють ризики для національної безпеки США, а не для окремих користувачів».

"Поріг кримінального покарання в цьому законопроекті неймовірно високий - занадто високий, щоб будь-коли торкатися дій окремих користувачів TikTok або VPN", - додала Коен.

Експерти вважають, що якщо уряд США хоче боротися не з конкретними компаніями, а справді усунути ризики для даних американців у Мережі, зусилля слід зосередити на вдосконаленні законодавства про конфіденційність та захист персональних даних. Закон про обмеження, на їхню думку, не відповідає таким цілям.

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