Парламентські вибори у Польщі: перші підсумки

- 16.10.2023 15:25
Парламентські вибори у Польщі: перші підсумки

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори, у зв'язку з чим у Польщі зараз є політична невизначеність. Правляча партія лідирує, але її стратегії не гарантують їй більшість.

З даних Національної виборчої комісії випливає, що лідерство зберігає правляча вже 8 років консервативна партія Ярослава Качинського "Право і справедливість" (PiS), вона набирає 40,46% голосів (200 мандатів), але цього недостатньо, щоб сформувати правлячу більшість. На другому місці – «Громадянська коаліція» (її очолює партія екс-прем'єра Дональда Туска) – 26%. Третє місце в альянсу «Третій шлях» - 13,88%.

За підсумками виборів буде сформовано уряд Польщі. Якщо PiS переможе, то кабінет міністрів правлячої партії може залишитися при владі на третій термін. Раніше тричі виграти парламентські вибори не вдавалося нікому.

За попередніми даними, явка становила рекордні 72,9%. На останніх виборах до національного парламенту у жовтні 2019 року явка у Польщі також була рекордною – 61,74%.

Одночасно з виборами у Польщі відбувся референдум. Громадянам запропонували висловити свою думку щодо міграції, пенсійного віку, продажу держактивів іноземним компаніям та відкриття кордону з Білорусією. Підсумки референдуму мають рекомендаційний характер, але можуть стати основою законодавчих ініціатив PiS. Туск критикував проведення голосування.

Раніше у Варшаві пройшов багатотисячний марш польської опозиції. Його організував екс-прем'єр-міністр Польщі, нині лідер партії Громадянська платформа Дональд Туск.

Платинова Буковина

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