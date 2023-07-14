



Основні стратегії гри у онлайн казино на гроші та ефективні поради досвідчених гемблерів - 27.07.2023 12:37

Стратегії та поради для гри в ліцензійному онлайн казино на гривні



Кожен клієнт онлайн казино повинен розуміти, що гарантовано обіграти ігрові автомати неможливо. Але можна мінімізувати перевагу грального закладу, використовуючи певні стратегії та дотримуючись ефективних порад. У статті представлені працюючі стратегії для гри у http://onlayn-kazino1.com.ua/kazino-na-grivni/, які допоможуть збільшити власні шанси на виграш.

Поради для гри в ліцензованому казино онлайн на гривні

Показник виплат у будь-якому казино дорівнює менше 100%. Не кожен клієнт замислюється над тим, що саме мається на увазі тут. Насправді це означає, що всі ігри у казино є невигідними для гравця, а казино завжди буде залишатися у виграші. Відповідно для власної вдачі необхідно обирати лише слоти із високим рівнем волатильності.

Основні поради для гри в ліцензованому казино онлайн на реальні гроші:

Не зволікати грою на подвоєння. Зазвичай шанси на подвоєння виграшу складають до 50%. Деякі слоти дозволяють подвоювати виграш декілька разів поспіль. Не обирати ставки із заниженням показника RTP. На більшості ігрових апаратів встановлений однаковий показник RTP незалежно від виду ставки. Але існують слоти, які зменшують процент виплат. Варто звертати увагу на цей фактор. Зменшувати кількість активних ліній для збільшення показника волатильності.

Так, всі поради створені на основі підвищеної волатильності і аналізу показника RTP. Аналогічний фундамент використовується при розробці тих чи інших ефективних стратегій гри у онлайн казино.

Ефективні стратегії гри в ліцензованому казино на гроші

Для бажаючих вигравати великі гроші важливо усвідомити, що без ризику це практично неможливо. Для збільшення шансів на виграш необхідно намагатися максимально підвищувати показник волатильності. Зробити це можливо, якщо розібратися із принципом роботи RTP. Використання певних стратегій гри допоможе занурити у це питання і знайти відповіді на важливі запитання.

При обиранні стратегій важливо аналізувати наступні фактори:

шанси на виграш;

вартість;

рівень азарту від гри;

розмір виграшу;

тривалість ігрового процесу.

Ці фактори повинні балансувати між собою, щоб стратегія була ефективною і привела к позитивному результату.

Стратегія Moonshot

Стратегія однаково може привести гравця до втрати всього банкролу за пару ставок або до виграшу чималої суми коштів. Має на увазі збільшення RTP при зменшеній загальній ставці. Може використовуватися для таких автоматів, як Wolf Run, Diamond Queen та Cleopatra. Стратегія характеризується обмеженим розміром виграшу, а саме не більше 250 тисяч доларів. Використовувати її слід лише у казино, яке здатне виплатити крупний виграш. Також не варто перевищувати власний початковий бюджет.

Стратегія Casual Player

Стратегія Casual Player є самою простою серед всіх існуючих. У разі її використання гравець крутить барабани із встановленим розміром ставки до моменту, поки не випадає програш, не накопичиться достатня сума виграшу або виникне бажання спинити гру. Тривалість гри за даною стратегією непередбачувана. Згідно статистичним даним Casual Player не передбачає великих виграшів. Для отримання великого кушу рекомендується обирати іншу стратегію гри.

Стратегія Smart Gambler

Smart Gambler – стратегія, яка дає можливість подвоїти виграш із ймовірністю 50%. Головний принцип стратегії – використовування лише невеликих ставок. При виграшній комбінації слід подвоювати виграш відповідною кнопкою ризик-гри. Повторювати цю дію слід до повного програшу або виграшу необхідної суми коштів. Стратегія має високий рівень RTP та дозволяє контролювати розмір виграшу, тривалість гри із певним бюджетом.

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