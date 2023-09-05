Власники iPhone 15 розповіли про опіки після використання смартфона

- 03.10.2023 16:31
Власники iPhone 15 розповіли про опіки після використання смартфона

Користувачі iPhone 15 Pro з Китаю отримали опіки через перегрівання гаджета, повідомляє CNMO.

Через підвищений нагрів нових смартфонів Apple деякі користувачі пристроїв могли отримати опіки. Про це повідомляє китайське видання CNMO.

Журналісти медіа послалися на повідомлення в соцмережах, згідно з якими iPhone 15 Pro та 15 Pro Max могли стати причиною травм різного ступеня важкості. Користувачі опублікували фотографії, на яких можна помітити опіки – характерні сліди червоного кольору – на пальцях та стегнах.

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Як розповіли власники смартфонів, травми отримали після використання гаджетів. Один із відвідувачів соцмереж виклав відео, на якому показав сліди від опіку на стегні. "Клянуся своїм життям, що це сталося через iPhone, хоча сам не можу в це повірити", - заявив користувач.

Apple публічно не відреагувала на повідомлення про те, що нові смартфони можуть завдати травм їхнім власникам. Однак у компанії заявили, що виправлять проблему перегріву у наступному оновленні iOS.

Наприкінці вересня авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко розповів, що перегрів флагманських смартфонів Apple може бути спричинений помилками, допущеними під час проектування пристроїв. За інформацією фахівця, пристрої стали перегріватись через те, що Apple спростила систему тепловідведення.

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