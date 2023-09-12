



Презентація Айфон 15: які кольори, ціна - 12.09.2023 21:34

Цей день настав. Apple нарешті представила довгоочікувану лінійку iPhone 15.



Apple представила iPhone 15 та інші нові пристрої! Які характеристики? розповимо в статті!



Корпорація Apple представила лінійку смартфонів iPhone 15 та інші нові пристрої на щорічній осінній презентації. Трансляція заходу доступна на сайті компанії.

Смартфон отримав такий самий виріз угорі екрану Dynamic Island, як у минулорічних iPhone 14 Pro. iPhone 15 випускається у двох розмірах – з екраном на 6,1 та 6,7 дюйма. Пікова яскравість дисплеїв становить 2000 нит. Смартфон випускається у п'яти кольорах: рожевий, чорний, білий, жовтий та світло-зелений. Корпус смартфона виконаний з алюмінію із закругленими гранями, спереду та ззаду скло.



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Смартфон має дві камери – стандартну та надширококутну. При цьому основна камера має роздільну здатність 48 мегапікселів та підтримує цифровий дворазовий зум. Аналогічний режим зйомки був демонстрований в iPhone 14 Pro.

Як і передбачалося у витоках, смартфон тепер заряджається через порт USB-C, а не Lightning. Таким чином, тепер одним дротом можна заряджати iPhone, iPad та Macbook. До того ж, з'явилася зворотна провідна зарядка – за допомогою проводу USB-C на Lightning можна заряджати AirPods та Apple Watch через iPhone.

Вартість iPhone 15 становитиме 799 доларів, iPhone 15 Plus зі збільшеним екраном – 899 доларів.

Традиційно, компанія почала розповідати спочатку про базові моделі - iPhone 15 та iPhone 15 Plus. Вони змін не так багато, але і вони теж важливі. Частину з них успадкували смартфони з минулого покоління «прошірок», як і йшлося у чутках.

Як і очікувалося, смартфон отримав виріз Dynamic Island, як у iPhone 14 Pro. Тепер це новий стандарт для всіх айфонів найближчим часом.

Нові айфони виконані з на 75% переробленого алюмінію, 100% переробленого кобальту, 100% переробленої міді та скла.

Оснащений смартфон оновленим OLED-дисплеєм Super Retina Display. Пікова яскравість досягає 2000 нит. Звичайний "15й" отримав 6,1-дюймовий, а 15 Plus - 6,7-дюймовий екран.

Apple продовжує переймати технології з iPhone 14 Pro і приносить їх до iPhone 15. Тепер у iPhone 15 та iPhone 15 Plus є нова 48-мегапіксельна камера.

Камери всього дві: основна на 48 МП та телефото на 12 МП (f/1.6). Тепер ці гаджети можуть знімати із 2-кратним оптичним зумом. Є можливість відобразити всю сцену повністю або необхідну область кадру.

Коротко про камери iPhone 15/15 Plus:

Працюють нові айфони під керуванням чіпа Apple A16 Bionic. У компанії попрацювали над оптимізацією та енергоефективністю, за рахунок чого тепер айфони можуть працювати цілий день без заряджання.

Також сюди інтегрували новий чіп U2. Він використовується і в нових Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra.

Apple тепер співпрацює з AAASat для розширення покриття SOS Satellite. У Росії поки що не з'явиться.

Коротко про нові функції iPhone 15/15 Plus:

Доступні нові айфони у п'яти кольорах: чорному, блакитному, зеленому, жовтому та рожевому.

Ціни

• iPhone 15: від $799

• iPhone 15 Plus від $899

Старт продажів відбудеться 22 вересня. Замовлення відкривається сьогодні.

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