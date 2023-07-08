



Чи можуть вручити повістки через іншу людину? - 22.07.2023 15:53

У період мобілізації в Україні повістки можуть бути вручені військовозобов'язаним практично в будь-якому місці, включаючи вулиці, готелі, торгові центри тощо. Однак важливо зауважити, що такий документ має бути вручено особисто, і людина, яка отримала повістку, має поставити свій підпис про отримання.

Юристи обєднання ЛексЮкрейн пояснили, чи можуть повістки бути вручені через родичів військовозобов'язаних.

Законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлює чіткі правила щодо форми повісток, місць їх вручення, а також осіб, які можуть їх вручати. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 визначено перелік уповноважених осіб, які можуть вручати повістки. При цьому, родичам чи близьким особам військовозобов'язаного такі обов'язки щодо вручення не доручаються, наголошує фахівець.

Для призовників є особливі вимоги. Незалежно від того, чи було отримано повістку, призовник зобов'язаний з'явитися на призовну ділянку протягом десяти днів з моменту початку відповідного призову на строкову військову службу.

Зазначимо, що законодавець вніс зміни до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", відповідно до яких під час дії військового стану заклики на строкову військову службу не проводяться.

Крім того, раніше було відомо, що деяким чоловікам, знятим з обліку у ТЦК ТА СП, заборонено залишати країну. Також пояснено, чи справді зняті з військового обліку чоловіки можуть бути обмежені у виїзді за кордон. Фахівці також зазначають легальні способи виїзду чоловіків за кордон під час дії військового стану.

Платинова Буковина, Чернівці

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