Заполнение документов для получения номера PESEL

С 16 марта 2022 года каждый беженец из Украины может подать заявление на получение идентификационного кода PESEL. Однако процедура его получения и восстановления в случае утраты, вызывает много вопросов, поэтому мы подготовили исчерпывающие ответы и надеемся, что они помогут вам.

Действительный ли PESEL, выданный до войны? Могу ли я рассчитывать на льготы, гарантированные законом?

Если идентификационный код ПЕСЕЛ был получен в начале военных действий в Украине, его необходимо обновить. Сам номер не изменится, а процедура не займет много времени. Для этого нужно только посетить муниципальный офис (Ужонд), сдать отпечатки пальцев и обновить фотографию. Благодаря этому, Вы получите возможность использования персональной электронной подписи, подтверждающей вашу личность в Интернете. С ней Вам даже не нужно будет выходить из дома для решения различных вопросов с государственными органами, большинство из них можно будет решить онлайн.

Может ли беженец из Украины уехать в другую страну после получения номера PESEL?

Наличие идентификационного номера PESEL не мешает уехать в другую страну. Единственный момент, который следует учитывать при переезде в другую страну это то, что если Вы использовали код ПЕСЕЛЬ для получения любого типа финансовой помощи в Польше (например, 500+ на каждого ребенка), Вам следует отказаться от нее, и сообщить о это в управлении социального страхования (ZUS). Это связано с тем, что вы не вправе получать помощь в двух странах одновременно.



Если осаба зарегистрировалась в какой длибо земле Германии на социале - то согласно Дерективе ЕС неправомерно получать социальнуб помощь также в другой стране. Таким образом откажитесь от помощи, которую получали в Польше – и тогда особу не ждут никакие неприятные последствия. В противном случае деньги, полученные в Польше, придется вернуть. Общая база данных - стоит помнить, что вся информация станет видна государственным органам стран ЕС – внутри Евросоюза существует норма обмена данными. Пребывание в другой стране более 30 дней приводит к тому, что действие польской ременной защиты теряет силу, а в случае повторного возвращения в Польшу особе надо проходить процедуру оформления документов песель укр, и веротяно многое будет на уже совсем других условиях. Однако получение номера PESEL (без укра) не лишает особу возможности переезда в другую страну.



Получение номера PESEL не является обязательным требованием, однако, если Вы хотите остаться в Польше на более длительный срок, он может значительно облегчить поиск работы и ускорит все другие официальные процедуры. Это связано с тем, что каждый человек должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в стране проживания, и такая процедура обязательна во всех странах Европейского Союза. В Польше это номер PESEL, в Германии – Steuer-IdNr, в Нидерландах – BSN, в Португалии – NIF и т.д.

Верно ли, что государственные органы в Польше требуют свидетельства о рождении и другие документы, переведенные присяжным переводчиком?

Чиновники в Польше не должны требовать от Вас документов, переведенных присяжным переводчиком. Они предназначены только для подтверждения данных, которые Вы указываете в своем заявлении, но Вы должны учитывать то, что в Евросоюзе существует юридическая ответственность за предоставление ложных данных.

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Я хочу приступить к работе, но у меня нет номера PESEL. Что мне делать?

Украинские беженцы, у которых еще нет идентификационного номера PESEL, могут легально трудоустроиться в Польше. Владение кодом ПЕСЕЛЬ лишь облегчает задачу работодателю, но не обязательно для трудоустройства. Для того чтобы легально нанять работника, работодатель должен предоставить информацию о работнике в органы социального страхования. Это может быть номер ПЕСЕЛ или просто его паспортные данные.

Однако если у беженца из Украины отсутствует паспорт, в таком случае обязательно нужно получить номер PESEL для легального трудоустройства в Польше. Чтобы избежать больших очередей в государственные учреждения, рекомендуем выезжать в небольшие города для быстрого получения номера PESEL.

Форма заявления PESEL составлена на двух языках. На каком языке его заполнять?

На заявлении говорится, что форма должна быть заполнена буквами латинского алфавита, поэтому не нужно переводить на польский язык. Если у вас возникли проблемы с транслитерацией, вы можете использовать этот сайт http://ukrlit.org/ transliteratsiia/.

Имеет ли право осаоба, имеющая статус временной защиты в Германии, подавать заявление на получение номера PESEL в Польше?

Да, есл жить и работать в Польше. Многое зависит от того, в какой стране работает такая особа и где она будет подлежать социальному страхованию и платить налоги. Если она будет жить и работать в Польше, необходимо иметь номер PESEL.