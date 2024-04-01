



Шахраї ошукали буковинців на суму майже 73 тисячі гривень протягом минулої доби - 01.05.2024 11:13

Шахраї ошукали буковинців на суму майже 73 тисячі гривень протягом минулої доби: поліцейські розпочали кримінальні провадження

30 квітня двоє заявників стали жертвами шахрайських дій невідомих осіб. Використовуючи однакову схему виманювання грошей, фігуранти заволоділи персональними даними та реквізитами банківських рахунків, відтак – зняли з них кошти. Поліцейські закликають буковинців бути обачними і нагадують про дотримання кібербезпеки під час здійснення онлайн-покупок.

Учора 58-річний чернівчанин під приводом купівлі комплекту автомобільних шин на одній із платформ, надав реквізити своєї банківської картки. Відтак – шахраї, скориставшись отриманою інформацією, зняли з рахунку заявника 24 тисячі гривень.

За аналогічною схемою, 62-річний житель с. Ропча позбувся своїх грошей, купуючи в інтернеті зернові культури. У результаті «покупки» з його рахунку було знято 48 700 гривень.

В обох випадках заявники замовлений товар не отримали, а на зв'язок псевдопродавці не виходять.

За цими фактами поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Загальна сума коштів, які виманили шахраї у буковинців протягом минулої доби, становить майже 73 тисячі гривень.

Тривають досудові розслідування.

Правоохоронці нагадують громадянам про те, що не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та розголошувати свої персональні дані, до яких належать:

- термін дії банківської картки;

- PIN-код;

- слово-пароль;

- cvv2-код.

Також правоохоронців закликають буковинців бути обачними і нагадують основні ознаки шахрайських пропозицій в інтернеті:

- занижена вартість товару;

- необхідна повна або часткова передоплата за товар;

- відсутність можливості оплати товару під час отримання у відділенні або в кур’єра служби доставки;

- користуйтеся лише перевіреними сайтами;

- обговорюйте умови угоди виключно в чаті торговельного майданчика;

- не переказуйте кошти на невідомі рахунки, обирайте послугу післяплати.

Платинова Буковина, Чернівці

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