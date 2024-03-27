



МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку - 23.04.2024 10:14

В мережі зʼявився документ про те , що МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку

Починаючи з 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.

Усі посольства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)

Лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну, будуть доступні

фото з відкритих джерел

Ця заборона залишається в силі до отримання пояснень щодо положень закону, які стосуються посилення мобілізації

Міністерство закордонних справ наказало всім посольствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це повідомляється в листі, підписаному першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Сибігою, який мається у розпорядженні Zn.ua.



«Враховуючи пункти 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з продовжуваною широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою запобігання уникнення громадянами України обов’язку з участі в регулюванні питання військового обліку територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів, наказую з 23.04.2024 тимчасово припинити виконання консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років», – йдеться у листі, підписаному Сибігою.

Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ) фото 1

фото: Дзеркало тижня

Вказується, що дозволені лише консульські дії, які пов’язані з отриманням посвідчень особи на повернення в Україну. Розпорядження МЗС діє «до отримання додаткових пояснень щодо порядку застосування положень» закону щодо посилення мобілізації, який був опублікований 17 квітня й набуде чинності у травні.



Пункти 6 та 16 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на які посилається МЗС, передбачають:

6) встановлення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів;

16) заборона громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмеження проходження альтернативної (невійськової) служби.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набуде чинності через місяць і один день від дати його публікації.

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