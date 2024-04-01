



На Вижниччині судитимуть прикарпатця, обвинувачуваного у зберіганні та розповсюдженні наркотиків - 26.04.2024 10:53

На Вижниччині судитимуть прикарпатця, обвинувачуваного у зберіганні та розповсюдженні наркотиків: поліцейські завершили розслідування



Слідчі поліції зібрали беззаперечні докази протиправної діяльності 24-річного жителя Івано-Франківської області, який збував наркотики на території Вижницького району. За вчинене чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час проведення досудового розслідування співробітники Вижницького райуправління поліції спільно з колегами з Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ за оперативного супроводу військової контррозвідки УСБУ в Чернівецькій області задокументували декілька фактів збуту 24-річним жителем Кутської громади наркотичних засобів та психотропних речовин.

Правоохоронці вилучили заборонені речовини та направили для проведення експертиз до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Відповідно до висновків експерта надані на дослідження речовини, містять у своєму складі небезпечний психотроп «PVP» та особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

Поліцейські, за силової підтримки спепризначенців РПОП, затримали чоловіка в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України.

Крім цього, проводячи особистий обшук у затриманого, поліцейські виявили та вилучили зіп-пакет із особливо небезпечною психотропною речовиною – мефедрон, які він зберігав без мети збуту.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом відносно зловмисника скерували до суду для розгляду.

Прикарпатцю інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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