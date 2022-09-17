Беженцы в Польше могут получить деньги на открытие бизнеса

- 24.09.2022 11:00
Беженцы в Польше могут получить деньги на открытие бизнеса

Гранты и помощь на развитие бизнеса в Польше.

Если Особа планирует открыть собственное дело в Польше, она может рассчитывать на финансовую помощь от Службы занятости. Финансирование является безвозвратным и предоставляется лицам, отвечающим определенным условиям. Помощь от центра занятости в Польше предоставляется на собственный бизнес

Помощь в развитии собственного бизнеса в Польше. Условия:

Особа должна быть безработным или со статусом Выпускника Центра/Клуба социальной интеграции.

Особа не является студентом дневной формы обучения. Заочной возможно.

До подачи заявки Особа не занималось другим делом в течение 12 месяцев.

Если Особа отказалось принять предложение о трудоустройстве, обучении или стажировке без уважительных причин в течение 12 месяцев до подачи заявки — не имеет права на софинансирование.

Особа не должна иметь правонарушения против хозяйственного обращения.

Особа ранее не получала субсидию на открытие бизнеса, не подала заявление одновременно в другое отделение.

При оформлении заявки на грант следует подать бизнес-план.

Если Особа будет вести бизнес менее 12 месяцев, полученные деньги нужно будет вернуть с процентами в строк 30 дней. На это есть только срок 30 дней, чтобы сделать возврат средств с даты запроса на возмещение, эта сумма также включает проценты.

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