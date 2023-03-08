



Как закрыть статус УКР онлайн беженцам в Польше? - 29.03.2023 13:29

Зайти через профиль зауфаны на этот сайт и следовать инструкции, выбрать название ужонда где открывали СТЗ (это важно) .

Важно вложить фото освидчения о выезде из Польши подписанный!!! Файл прикрепляем ниже в статье.

Если все хорошо, власти Польши закрывают статус укр и все, а если возникнут вопросы они вам напишут. Подтверждение официальное, что вы сообщили выезде можно распечатать то заявление, которое вы подали в ZUS. И распечатать и также иметь с собой если хотите подаваться на защиту в другой стране.

Это доказательство что вы сообщили и выплаты не получаете.

Эту анкету можно распечатать и просто отправить на тот ужонд, где был открыт песель со статусом укр. Файл - по ссылке.



Для. справки:



Временная защита в Польше

Граждане Украины могут легально находиться в Польше в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года. Им придадут особую форму международной защиты – временную защиту. Временная защита для граждан Украины – это не статус беженца, вы

Вы сможете в любое время вернуться назад в Украину.

Статус временной защиты предоставляет право на образование, медицинское страхование

и обслуживание, доступ к рынку труда, социальную помощь, разрешение на

проживание на период временной защиты (на 1 год с возможностью

продолжение), обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств

для проживания).

Чтобы подтвердить свое легальное пребывание в Польше, Вам необходимо

сдать отпечатки пальцев в местном муниципалитете (если речь о сельской

местность – в управлении гмины) в течение 60 дней после пересечения границы.

Это можно сделать с оформлением идентификационного кода PESEL.

 Как зарегистрироваться для получения временной защиты?

Вы можете подать заявку на временную защиту и PESEL в ратушах.

и в некоторых специально отведенных местах (стадионы в больших городах). Вы

Вы можете выбрать любое место, независимо от места Вашего пребывания.

Регистрация граждан Украины осуществляется по любому документу, который

подтверждает данные, которые Вы указываете в заявлении, включая Ваше лицо. Если

такого документа нет, то подписание заявления юридически эквивалентно заявлению

о том, что ваши данные верны.

Данные, которые вы предоставляете в заявление для получения временной защиты:

имя и фамилия;

дату и место рождения;

страна рождения и гражданство;

дата въезда в Польшу;

украинский идентификационный номер ‒ если у вас есть;

адрес электронной почты и номер телефона.

При подаче заявления будут сняты отпечатки пальцев.

Если Вы заполняете заявление от имени ребенка младше 18 лет, предоставьте:

в случае отсутствия паспорта – свидетельство о рождении;

данные родителей и/или лица, фактически являющегося законным представителем

ребенка;

цветная фотография на фотобумаге размером 35 х 45 мм.

Обязательно ли присутствие ребенка при регистрации и

оформлены временной защиты?

Заявление на получение временно защиты подается лично. Присутствие

ребенка в возрасте до 12 лет при подаче заявления не обязательно, кроме случаев,

когда его лицо устанавливается на основании заявления.

Заявление от имени ребенка подает один из родителей, опекун, временный опекун,

назначен судом по вопросам опеки и попечительства, или лицо, фактически

представляет интересы ребенка. У детей до 12 лет отпечатки пальцев не

снимаются.

Временная защита в Чехии

Временная защита для граждан Украины – это не статус беженца. Вы

Вы сможете в любое время вернуться назад в Украину.

Временную защиту в Чешской Республике не обязательно оформлять.

Вы можете находиться на территории Чехии до 90 дней на безвизовой основе.

режима. В этом случае необходимо приобрести коммерческое медицинское страхование и

в течение 30 дней сообщить о своем месте жительства Полицию по делам

иностранцев Чешской Республики в ближайшем к вам отделении, которое можно

найти по ссылке: http://www.policie.cz/clanek/oznamovaniebytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx

Для получения временной защиты заинтересованное лицо должно обратиться в

Региональный центр помощи украинцам, который есть в каждом областном городе,

адреса отдельных региональных центров вы найдете по ссылке:

https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajských-asistencnich-center-pomociukrajine.aspx

В этом центре оформляют временную защиту сроком на 1 год и

бесплатное медицинское страхование. В случае необходимости Вам помогут с

поиском жилья, работы, школы для детей.

Как зарегистрироваться для получения временной защиты?

В Республике Чехия регистрация граждан Украины в региональных центрах

помощи осуществляется по любому документу, удостоверяющего личность:

загранпаспорт;

биометрический загранпаспорт;

внутренний паспорт гражданина Украины;

ID карта;

для детей в случае отсутствия паспорта – по свидетельству о

рождение;

Если у Вас или Вашего ребенка нет ни заграничного, ни внутреннего

паспорта, вам нужно сначала обратиться в Посольство Украины в Праге

для оформления временного сертификата на удостоверение личности, по адресу:

Прага, 6, ул. Шарля де Голля 29, 16000.

Необходимые документы для оформления временного сертификата на

удостоверение личности:

внутренний паспорт Украины и его копия;

фотография 3,5 *4,5 см.

Обязательно ли присутствие ребенка при регистрации и

оформлены временной защиты?

Вам необходимо прийти с ребенком в случае, если его личное

присутствие необходимо для выполнения определенных действий. Возможно, вам придется

прийти несколько раз. Если Вы будете подавать заявление на временную защиту за

ребенка без его присутствия, нужно иметь с собой заграничный биометрический

паспорт, свидетельство о рождении и фотографии паспортного формата.

Временная защита в Испании

Временная защита для граждан Украины – это не статус беженца. Вы

Вы сможете в любое время вернуться назад в Украину.

Испания предоставляет временную защиту украинцам, которые были





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