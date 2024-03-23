



Минулої доби шахраї ошукали двох чоловіків на суму понад 31 тисячу гривень: дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження - 16.04.2024 10:09

Цього разу аферистам вдалося незаконно збагатитися чужими коштами під приводом надання послуг із перевезення і продажу товарів в інтернеті. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям.

Учора, 14 квітня, в одну із шахрайських афер потрапив 25-річний одесит. Заявник розповів співробітникам Чернівецького районного управління поліції, що на одній із інтернет-платформ знайшов оголошення про продаж товару, який його зацікавив. У подальшому чоловік перерахував псевдопродавцю 23 400 гривень, після чого зв’язок з ним обірвався.

Того дня жертвою протиправних дій аферистів став 31-річний житель столиці. Чоловік розповів поліцейським, що під приводом надання послуг з перевезення у одному із мобільних застосунків його ошукали невідомі на суму майже 8 тисяч гривень.

За фактами незаконного заволодіння коштами громадян дізнавачі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Поліцейські Буковини закликають громадян не переходити за сумнівними посиланнями та в жодному разі не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стосується ваших банківських рахунків.

Правоохоронці нагадують основні ознаки шахрайських пропозицій в інтернеті:

* занижена вартість товару;

* необхідна повна або часткова передоплата за товар;

* відсутність можливості оплати товару під час отримання у відділенні або в кур’єра служби доставки.

Для того, щоб не потрапити у пастку до шахраїв під час онлайн-покупок, радимо дотримуватися наступних правил:

- користуйтеся лише перевіреними сайтами;

- обговорюйте подробиці угоди виключно в чаті торговельного майданчика;

- не вводьте реквізити платіжних карток (CVV-код, термін дії картки) на незнайомих платформах та не розголошуйте зазначену інформацію стороннім особам;

- не перераховуйте кошти на невідомі рахунки, обирайте послугу післяплати.

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