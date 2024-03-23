ецепт ніжного домашнього зефіру без випікання

- 16.04.2024 10:32
ецепт ніжного домашнього зефіру без випікання

Швидко та просто: рецепт ніжного домашнього зефіру без випікання

Дякуючи цьому рецепту, ви можете приготувати ніжний та повітряний зефір за всього 15 хвилин без надмірних зусиль.

Зефір, який виходить смачніше, ніж той, що можна купити в магазині, можна легко приготувати вдома всього лише за кілька хвилин. Вам знадобиться простий рецепт та доступні інгредієнти.

Як приготувати домашній зефір без випікання:

Інгредієнти:
- Цукор — 2 чашки
- Вода — 1 чашка
- Білок від курячих яєць — 2 шт.
- Желатин — 2 столові ложки
- Ванільний екстракт — 1 чайна ложка
- Цукрова пудра (за бажанням)

Інструкція:
1. Поставте на невеликий вогонь каструлю з водою та цукром. Доведіть воду до кипіння та розчиніть цукор у ній, помішуючи.
2. У окремій посудині розчиніть желатин у воді.
3. Відіжміть білки до м'яких піків.
4. Поступово, заливаючи цукровий сироп у білки, додайте до нього розчинений желатин, помішуючи.
5. Поступово додавайте гарячий сироп у білки, одночасно збиваючи міксером, та продовжуйте збивати суміш до її загустіння, близько 10-15 хвилин.
6. Додайте ванільний екстракт та продовжуйте збивати до того моменту, поки маса не зможе тримати форму.
7. Розлійте масу у форми, рівномірно розподіляючи її, і залиште на кілька годин для застигання.
8. За бажанням, присипте готовий зефір цукровою пудрою перед подачею.

Смачного!

Платинова Буковина, Чернівці

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