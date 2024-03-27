



Яким чином Флуконазол допомагає при усуненні грибкових інфекцій - 24.04.2024 16:04

Лікування грибкових захворювань з р ізною локалізацією потребує використання високоефективних препаратів . В асортименті інтернет-аптеки АНЦ таким лікарським засобом являється Флуконазол . З його допомогою відбувається вплив на збудників патологічного процесу , що призводить не лише до усунення симптомів грибка, а й до повного одужання .

Особливості Флуконазолу

Препарат ві др ізняється широким спектром дії та проявляє ефективність до хвороб, спричинених рядом грибків типу Candida . Він відноситься до безпечного системного антимікотику та впливає на грибкові ферменти . В процесі лікування Флуконазол пригн ічує зростання патогенних клітин та запобігає їх подаль ношу розмноженню . Активні компоненти лікарського засобу швидко проникають у кров, локалізуються у зонах розповсюдження грибка і так само швидко виводяться з організму . Подібний п ідхід свідчить про системність дії препарату. Завдяки п ідвищеній специфічності медикаменту відбувається гальмування активності ферментів грибка, шляхом збільшення проникності мембран та блокування подальшого зростання кількості патогенів на генетичному рівні . Завдяки вибірковості Флуконазолу при потраплянні в організм він впливає лише на ферментні частки грибкових мікроорганізмів , але не гнітить цитохрому людини .

При яких захворюваннях назначається Флуконазол

В аптеці ANC препарат доступний у кількох лікарських формах – капсулах, таблетках та розчині для інфузій . Формат Флуконазолу визначається особливістю прийому – внутрішньо чи зовнішньо в залежності від локалізації захворювання .

Засіб проявляє ефективність у випадку лікування наступних хвороб :

грибкові інфекції , розповсюджені на нігтьовій пластині , шкі р і та волосяному покриві голови ; геніальний жіночий та чоловічий кандидоз; кандидозний баланопостит ; вагінальні інфекції кандидозного походження ; криптококовий менінгіт .



Додатково препарат можна використовувати з метою проф ілактики рецидиву кандидозу для осіб , в котрих діагностовані імунодефіцитні стани . В порівнянні з іншими лікарськими засобами Флуконазол не сприяє розвитку у жінок і чоловіків вторинних статевих ознак . В дитячому віці призначення препарату відбувається для усунення кандидозу слизової оболонки чи як п ідтримка ослабленого організму через високий ризик розвитку захворювання . Зазвичай безпечно проковтнути таблетки здатні малюки старше 5 років . Використання Флуконазолу доц ільне на етапі , коли ще не отримані результати досліджень , з подальшим коригуванням терапії .

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