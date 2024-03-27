Яким чином Флуконазол допомагає при усуненні грибкових інфекцій- 24.04.2024 16:04
Лікування грибкових захворювань з різною локалізацією потребує використання високоефективних препаратів. В асортименті інтернет-аптеки АНЦ таким лікарським засобом являється Флуконазол. З його допомогою відбувається вплив на збудників патологічного процесу, що призводить не лише до усунення симптомів грибка, а й до повного одужання.
Особливості Флуконазолу
Препарат відрізняється широким спектром дії та проявляє ефективність до хвороб, спричинених рядом грибків типу Candida. Він відноситься до безпечного системного антимікотику та впливає на грибкові ферменти. В процесі лікування Флуконазол пригнічує зростання патогенних клітин та запобігає їх подаль ношу розмноженню. Активні компоненти лікарського засобу швидко проникають у кров, локалізуються у зонах розповсюдження грибка і так само швидко виводяться з організму. Подібний підхід свідчить про системність дії препарату. Завдяки підвищеній специфічності медикаменту відбувається гальмування активності ферментів грибка, шляхом збільшення проникності мембран та блокування подальшого зростання кількості патогенів на генетичному рівні. Завдяки вибірковості Флуконазолу при потраплянні в організм він впливає лише на ферментні частки грибкових мікроорганізмів, але не гнітить цитохрому людини.
При яких захворюваннях назначається Флуконазол
В аптеці ANC препарат доступний у кількох лікарських формах – капсулах, таблетках та розчині для інфузій. Формат Флуконазолу визначається особливістю прийому – внутрішньо чи зовнішньо в залежності від локалізації захворювання.
Засіб проявляє ефективність у випадку лікування наступних хвороб:
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грибкові інфекції, розповсюджені на нігтьовій пластині, шкірі та волосяному покриві голови;
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геніальний жіночий та чоловічий кандидоз;
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кандидозний баланопостит;
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вагінальні інфекції кандидозного походження;
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криптококовий менінгіт.
Додатково препарат можна використовувати з метою профілактики рецидиву кандидозу для осіб, в котрих діагностовані імунодефіцитні стани. В порівнянні з іншими лікарськими засобами Флуконазол не сприяє розвитку у жінок і чоловіків вторинних статевих ознак. В дитячому віці призначення препарату відбувається для усунення кандидозу слизової оболонки чи як підтримка ослабленого організму через високий ризик розвитку захворювання. Зазвичай безпечно проковтнути таблетки здатні малюки старше 5 років. Використання Флуконазолу доцільне на етапі, коли ще не отримані результати досліджень, з подальшим коригуванням терапії.
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