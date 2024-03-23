



Образа: мозок шукає швидкі способи впоратися зі стресом - 05.04.2024 11:23

Образа - це емоція, яка поєднує у собі гнів і безсилля, що виникає як реакція на неприпустимі вчинки чи розчарування очікуваннях. Це почуття може бути руйнівним, викликаючи душевний біль та страждання, особливо якщо його не вдається подолати. Як пояснила психолог:

Ми отримуємо сигнал ззовні, але не знаємо, що з ним робити. Автоматично завмираємо, замикаємося в собі і відчуваємо дискомфорт. З'являється образа, тому що ми прийняли сигнал на свій рахунок.

Сильна образа завжди спричиняє стрес. Мозок реагує на відхилення та намагається відновити звичайний ритм життя. Тому коли ми злі чи скривджені, наш апетит може збільшитись.

Багато хто, напевно, пам'ятає сцени з фільмів, де героїні втішаються морозивом після сварки з коханим. Це невипадково: мозок шукає швидкі способи впоратися зі стресом, і часто це пов'язано із солодощами, які підвищують рівень серотоніну.

Цей ефект проявляється не тільки при образі, а й за інших неприємних емоцій. Тому багатьом людям у стресові періоди складно стримувати себе у їжі.

Хоча їжа дійсно допомагає зняти напругу та врівноважити біологічні процеси, цей ефект зазвичай недовговічний через психологічний аспект. Тому важливо вміти керувати своїми емоціями, усвідомлювати зміни в апетиті та знаходити конструктивні способи справлятися з почуттями.

Якщо ви помітили, що ваш емоційний стан впливає на ваш апетит або ви відчуваєте бажання їсти без видимих причин, то запрошуємо вас навчитися керувати цим разом із нами.

Платинова Буковина, Чернівці

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