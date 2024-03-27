



Практичні поради: як розкрутити Ютуб канал і залучити аудиторію - 23.04.2024 09:14

Український Ютуб активно розвивається. Він отримав потужний буст у 2022 році, але тенденція зберігається і надалі: користувачі платформи прихильно ставляться до нових каналів з україномовним контентом. Якщо ви — автор, це шанс зайняти вільну нішу, розібратися, як розкрутити Ютуб і швидко стати популярним.

Що визначає популярність каналу на YouTube

Головне — це активність користувачів. Що охочіше вони коментують відео, реагують на коментарі інших користувачів, підписуються та переглядають контент, то вище його оцінює платформа. Якщо на початку створення каналу коментарів та реакцій на них буде небагато, можна купити лайки на коментарі YouTube за допомогою спеціалізованих сервісів. До того ж, майте на увазі, що до рекомендацій частіше потрапляють відео, що мають:

правильно підібрану семантику;

гарну якість та візуальне оформлення;

привабливі заголовки та описи;

динамічний сюжет.

Та все ж таки треба розуміти, що не існує чарівної пігулки, яка б допомогла розкрутити Ютуб канал без жодних зусиль. Популярність – це результат системної та наполегливої праці. Отже, розберемося, що саме потрібно робити.

Що знімати на Ютуб

Насамперед потрібно визначитись, для чого ви створили свій канал. Він може використовуватись для прямої реклами вашого бізнесу, в якості комерційного чи особистого блогу тощо. Від мети створення каналу і залежить, що знімати на Ютуб. З цим питанням треба визначитися якнайліпше.

Цілі мають бути конкретизованими, наприклад:

➥ Розвиток власного бренду. Важливо для спеціалістів, які хочуть довести власну експертність і знайти нових клієнтів на YouTube.

➥ Генерація продажів. Наприклад, вам потрібен канал, який допоможе розкрутити салон, інтернет-магазин, онлайн-школу.

➥ Створення спільноти. Тематична спільнота на YouTube може використовуватися для поширення ідей і концепцій, професійного розвитку, продажів.

➥ Зворотній зв’язок. Платформа дозволяє спілкуватися з аудиторією, щоб краще зрозуміти її потреби та інтереси.

➥ Залучення додаткового трафіку на сайт. Корисно для будь-якої сфери.

З’ясувавши, для чого ви створюєте канал на YouTube, ви можете скласти контент-план та продумати стратегію його просування.

Як візуальне оформлення допомагає розкрутити Ютуб

Перше враження від вашого каналу складається ще до того, як користувач почне дивитися відео на платформі. Воно залежить від якості візуального оформлення. Не полінуйтесь і зробіть все як слід, інакше розкрутка Ютуб каналу може завершитися фіаско так і не розпочавшись.

Придумайте аватар каналу. Це може бути:

фотографія;

логотип бренду;

абстрактне зображення.

Аватар буде відображатись у результатах пошуку на YouTube, на головній сторінці каналу, у відповідях на коментарі. Оберіть для цього іконку розміром 98х98 пікселів, гарної якості, але без дрібних деталей.

Створіть обкладинку каналу — банер, що буде розташовуватися у шапці вашого профілю. Її розмір має складати 2028 х 1152 пікселі. Обкладинку видно тільки тоді, коли глядач перейде на сторінку каналу, але вона може використовуватись для розміщення додаткової інформації.

Тож, якщо вас цікавить, як стати популярним в Ютубі, не варто ігнорувати візуальне оформлення каналу. Його легко створити за допомогою Canva та інших безкоштовних онлайн-редакторів.

Як стати популярним в Ютубі, спілкуючись з аудиторією

Швидке просування YouTube-каналу неможливо уявити без активної взаємодії з аудиторією. Ви маєте спілкуватися з підписниками та глядачами, що залишають коментарі під вашими відео. Це стосується не лише позитивних, але й негативних відгуків: вони також корисні для розкрутки Ютуб каналу та вашого власного розвитку.

Але пам’ятайте, що YouTube — відеохостинг, а не соціальна мережа, тому формат спілкування з аудиторією тут має свої особливості. Часто автор контенту обмежується тим, що збирає фідбек загального характеру. Але ви також можете спілкуватися з глядачами, щоб дізнатися:

які теми їм будуть цікаві;

чи подобаються нові формати відео;

на які питання вони не знайшли відповіді.

Для спілкування на YouTube можна не лише використовувати коментарі під відео, але й розділ Спільнота. Він знадобиться для обговорення нагальних тем, публікації анонсів, фото і коротких роликів.

Регулярне спілкування з аудиторією каналу на YouTube допоможе покращити контент-план, знайти ідеї для нових роликів, розширити коло впливу. Але також воно корисне і для просування Ютуб каналу. Алгоритми платформи активніше розкручують ролики, які зібрали велику кількість коментарів, або коментарі з великою кількістю реакцій — лайків чи дизлайків.

Якщо у вас є аудиторія не лише на Ютуб, але й інших платформах, обов’язково використовуйте цей ресурс. Залишайте посилання на свій канал усюди, де його можуть побачити потенційні глядачі. Для особливо корисних роликів ви можете застосовувати таргетовану рекламу у соціальних мережах та email-розсилки. Додайте до рекламної публікації посилання на ваш канал, або на один з найпопулярніших роликів вашого каналу: це дозволить одразу зацікавити потенційного глядача.

Розкрутка Ютуб за допомогою платних сервісів

Якщо ви шукаєте, як просувати Ютуб, то вже знаєте, що розкрутити канал з нуля доволі складно. Це не має значення, коли ви публікуєте відео в соціальних мережах та на відеохостингу задля розваги: головне, щоб процес приносив задоволення. Але якщо ви хочете розкрутити канал на YouTube для комерційних цілей, варто звернути увагу на спеціалізовані сервіси, що допомагають швидко зробити канал популярним:

▶️ LikesID.com пропонує послуги з накрутки лайків, переглядів, підписників та коментарів. Оформити замовлення на сайті так само просто, як зробити покупку в інтернет-магазині: треба додати потрібний пакет до корзини та сплатити вказану суму. Сервіс забезпечує анонімність, не вимагає надати повний доступ до каналу, а також гарантує поповнення протягом 30 днів. Якщо користуєтесь такими послугами вперше, ви можете замовити мінімальний пакет за символічну суму. ▶️ LikesAround.com — ще один сервіс, що спеціалізується на просуванні у соціальних мережах. Він пропонує схожі умови. Для замовлення послуг не обов’язково реєструватися, достатньо додати пакет до корзини та перевести кошти. На сайті можна замовити лайки, перегляди, підписки Ютуб з гарантією поповнення. ▶️ SocialBoss.org — маркетплейс для просування у соціальних мережах. Сервіс пропонує купити лайки, підписки, перегляди від користувачів з усього світу. Додатково є можливість замовити накрутку поглядів від юзерів зі США. Ціни помірні: що більше пакет, то більше знижка. ▶️ SocialsGrow.com — компанії, яка займається мультиплатформенним просуванням. Якщо хочеться альтернативи, варто ознайомитись з наявними пропозиціями. Цей сервіс допомагає розкрутити YouTube канал, акаунт Інстаграм або профіль в Pinterest, використовуючи накрутку. Надає цілодобову підтримку, гарантує конфіденційність даних та обіцяє поповнення протягом 2-х тижнів. ▶️ VideosGrow.com — сервіс, що спеціалізується саме на просуванні Ютуб-каналів. Має непогані відгуки. Він пропонує збільшити кількість переглядів, підписників, лайків. Накрутка технічних параметрів дозволяє «сподобатися» алгоритмам платформи.

Висновки: що потрібно для швидкого просування на Ютуб

Для ведення YouTube-каналу достатньо невеликого бюджету: на купівлю обладнання, матеріалів та створення контенту. Якщо коштів не багато, можна використовувати безкоштовне програмне забезпечення, самостійно розібратися з оформлення та обробкою відео. А якщо вас цікавить, як просувати відео в Ютуб якомога швидше, у пригоді стануть спеціалізовані сервіси, які допомагають досягти бажаних результатів шляхом накрутки технічних параметрів. Комбінуйте різні методи та регулярно публікуйте нові відео – ваша активність не залишиться непоміченою, та крок за кроком ви досягнете мети.

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