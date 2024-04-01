Україна заявила про часткове відступлення від Європейської Конвенції про права людини- 30.04.2024 15:29
Україна заявила про часткове відступлення від Європейської Конвенції про права людини, відправивши листа до Ради Європи 4 квітня 2024 року.
У заяві зазначено, що під час воєнного стану можливі обмеження прав людини, передбачені Конституцією. Наприклад, право на вільні вибори. Статті Конституції, які підлягають обмеженням, включають:
▪️ Недоторканність житла (ст. 30)
▪️ Таємницю листування та іншої кореспонденції (ст. 31)
▪️ Невтручання у особисте життя (ст. 32)
▪️ Свободу пересування та інші права (ст. 33)
▪️ Право на свободу слова та інформації (ст. 34)
▪️ Право на збори та страйки (ст. 39, 44)
▪️ Право володіння майном (ст. 41) та інші.
Документ також перераховує заходи, які можуть вважатися відступом від Конвенції:
▪️ Примусове відчуження майна.
▪️ Введення комендантської години.
▪️ Обмеження пересування.
▪️ Огляд особистих речей та житла.
▪️ Заборона мирних заходів.
▪️ Обмеження на вибір місця проживання.
▪️ Заборона зміни місця перебування без дозволу.
▪️ Встановлення військового збору.
Ці заходи можуть суперечити міжнародним правам людини та політичним правам.
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