



Україна заявила про часткове відступлення від Європейської Конвенції про права людини - 30.04.2024 15:29

Україна заявила про часткове відступлення від Європейської Конвенції про права людини, відправивши листа до Ради Європи 4 квітня 2024 року.

У заяві зазначено, що під час воєнного стану можливі обмеження прав людини, передбачені Конституцією. Наприклад, право на вільні вибори. Статті Конституції, які підлягають обмеженням, включають:

▪️ Недоторканність житла (ст. 30)

▪️ Таємницю листування та іншої кореспонденції (ст. 31)

▪️ Невтручання у особисте життя (ст. 32)

▪️ Свободу пересування та інші права (ст. 33)

▪️ Право на свободу слова та інформації (ст. 34)

▪️ Право на збори та страйки (ст. 39, 44)

▪️ Право володіння майном (ст. 41) та інші.

Документ також перераховує заходи, які можуть вважатися відступом від Конвенції:

▪️ Примусове відчуження майна.

▪️ Введення комендантської години.

▪️ Обмеження пересування.

▪️ Огляд особистих речей та житла.

▪️ Заборона мирних заходів.

▪️ Обмеження на вибір місця проживання.

▪️ Заборона зміни місця перебування без дозволу.

▪️ Встановлення військового збору.

Ці заходи можуть суперечити міжнародним правам людини та політичним правам.

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