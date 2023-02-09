Наступ росії лютий 2023. Прогноз

- 09.02.2023 11:22
Наступ росії лютий 2023. Прогноз

Під час наступу Росія може знову висадити десант на півночі чи півдні України. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов .

"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня - або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу.

Таке рішення було б самогубним для росіян. Такого десанта буде дуже швидко знищено на території України. Так само, як були величезні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в гостомельському аеропорту".

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Підготовка екіпажу до бою займає трохи більше однієї хвилини.

Командувач оборони Києва Олександр Павлюк опублікував фото мобільних вогневих груп, створених для боротьби з дронами-камікадзе:

"Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності - озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей та лазерного вказівки".

Павлюк зазначив, що кількість таких груп збільшується, вони також можуть знищувати крилаті ракети та інші повітряні цілі.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: наступ росії 2023

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