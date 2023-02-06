



Україна очікує нового великого наступу Росії у найближчі 10 днів - 06.02.2023 11:28

Україна очікує нового великого наступу Росії у найближчі 10 днів. Про це пише видання Foreign Policy, посилаючись на неназваного українського військового чиновника.

За оцінками України, росія зараз має 300 тисяч мобілізованих — цифра може бути трохи нижчою, але вона значно перевищує сили, які РФ задіяла рік тому.

"Зусилля щодо мобілізації, мабуть, увінчалися брутальним успіхом, оскільки було розгорнуто достатньо військ, щоб зупинити просування України, хоч і з величезними втратами для російських військ", - пишуть журналісти.

Також, за підрахунками Києва, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 РСЗВ ("Град" і "Смерч"), 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до наступу.

Платинова Буковина, Чернівці

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