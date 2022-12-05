Есть ли ограничения на ввоз в Украину генераторов и Starlink?

- 10.12.2022 15:17
Есть ли ограничения на ввоз в Украину генераторов и Starlink?

Ограничен ли ввоз генераторов и Старлинк в Украину в декабре 2022 года? Мы узнали ответ на этот вопрос у эксперта.

Как рассказала волонтер Виктория Коретник, которая работает с беженцами уже не первый месяц - на данный момент каких либо ограничений на границе Украины при ввозе  генераторов и Starlink не отмечено. "Все кто ввозят  генераторі и Starlink делают  это абсолютно безпрепятственно, без каких либо дополнительных платежей на границе" - сказала Виктория. Также без проблем осуществляют ввоз в Украину при помощи перевозчиков - которые традиционно доставляют товары и многое другое микроавтобусами.

По словам Виктории, в декабре 2022 года очень многие завозят в Украину генераторы и старлинки. По отзывам мнггих сотен людей - проблем на границе не возникало. Должностные лица с пониманием относятся ко ввозу указанных товаров. 

Как мы ранее писали, в Украине отменили таможенные платежи для генераторов, которые ввозятся в Украину.

Платинова Буковина Черновцы

Ключові слова: волонтер Виктория Коретник

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