Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди при ввезенні генератора - звертайтеся в СБУ!

- 05.12.2022 15:44
Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди при ввезенні генератора - звертайтеся в СБУ!

Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди — закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ», - Шмигаль.
В Україні скасовують ПДВ та ввізне мито на постачання в Україну генераторів та низки інших важливих товарів для проходження опалювального сезону. Про це заявив прем'єр Шмигаль.

В новій нормі  йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки і електричні перетворювачі, що обертаються, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

Держмитслужба пообіцяла безперешкодне оформлення фізичними особами електрогенераторних установок, трансформаторів та інших товарів, спрямованих на енергозбереження.

Митники не можуть перешкоджати українцям ввозити без сплати мита та ПДВ генератори та зарядні станції. Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції.

Плетинова Буковина

Ключові слова: ввоз генераторів в Україну грудень 2022, ціна мита на генератори Україна

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