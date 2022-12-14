Хімік кілька місяців підмішував отруту в їжу та воду колезі.

- 20.12.2022 16:03
Хімік кілька місяців підмішував отруту в їжу та воду колезі.

В американському місті Берклі, штат Каліфорнія, затримано хіміка, який намагався отруїти колегу. Про це повідомляє видання Washington Post.

Співробітниця компанії Berkeley Engineering and Research Жун Юань звернула увагу на дивний смак і запах, що походить від води та їжі, які вона приносила на роботу. Після їди їй неодноразово ставало погано. Двоє родичів, які пили воду з її пляшки, також захворіли. У їхній крові знайшли підвищений вміст кадмію.

Жінка вивчила запис камери відеоспостереження свого офісу та виявила, що інший співробітник фірми, 32-річний Девід Сюй (David Xu), двічі підходив до її пляшки та щось у неї підмішував. Перевірка води показала, що до неї доданий кадмій. Жінка звернулася до поліції.

Cюю висунуто звинувачення у замаху на навмисне вбивство, отруєння та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує довічне ув'язнення. Мотиви, які штовхнули його на злочин, залишаються незрозумілими.

Отруєння кадмієм супроводжується блюванням та діареєю. У важких випадках може закінчитися смертю. Тривале вживання малих доз кадмію завдає шкоди ниркам і робить кістки крихкими, підвищуючи ймовірність переломів.

Раніше повідомлялося, що мешканець Німеччини одержав довічний термін за отруєння їжі своїх колег. Його також видали кадри відеоспостереження. Після обшуку в будинку засудженого виявили ртуть, свинець, кадмій та ацетат свинцю.

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Ключові слова: отрута хімія

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