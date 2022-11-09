



Британці масово відмовляються від собак через кризу - 14.11.2022 16:58

Британці віддають собак у притулки через зростання цін набагато частіше, ніж до війни в Україні.

Жителі Великобританії почали масово віддавати своїх собак до притулків через зростання цін на тлі енергетичної кризи. Про це повідомляє Express.

Щодня у благодійні організації «з лякаючою швидкістю» прибувають бездомні та покинуті вихованці. "Зараз ситуація жахлива", - констатувала засновниця одного з притулків Ванесса Уоддон.

Крім того, почастішали випадки, коли господарі «небажаних» собак видають їх за бездомних тварин, щоб терміново помістити їх у притулок. Число охочих забрати вихованців до себе додому також різко знизилося, пише Express.

Раніше жителям Великобританії порадили мити голову, приймати душ і сушити волосся феном у нічний час задля економії на рахунках за електроенергію. Представники будівельної компанії Homebuilding зазначили, що в залежності від тарифу всі ці дії можна вчинити до сьомої години ранку. За даними енергорегулятора Ofgem, вартість електроенергії в даний час складає 34 пенси за кіловат-годину.

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