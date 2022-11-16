Поліцейські розслідують обставини трьох аварій, які сталися впродовж вихідних на Буковині

- 21.11.2022 12:23
Поліцейські розслідують обставини трьох аварій, які сталися впродовж вихідних на Буковині

19 листопада в селі Недобоївці Дністровського району внаслідок зіткнення двох вантажівок травмувався один з водіїв. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 20 листопада, в селі Димка Чернівецького району, в результаті якої 34-річного водія з діагнозом політравма госпіталізували до лікарні. Також цього дня в селі Динівці зіткнулися два транспортні засоби, внаслідок зіткнення, травмувалася пасажирка мікроавтобуса. За цими фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.

Уранці 19 листопада до поліції надійшло повідомлення про ДТП неподалік села Недобоївці. Для встановлення причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди на місці події працювали співробітники відділення № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції. Поліцейські попередньо встановили, що 29-річний водій автомобіля «MAN», не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажівкою такої ж марки під керуванням 43-річного жителя Прикарпаття. Внаслідок аварії старший із водіїв отримав травму голови. Медики доправили потерпілого до лікарні для надання відповідної медичної допомоги.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася 20 листопада в селі Димка Чернівецького району. Прибувши на місце аварії слідчо-оперативна група відділення № 5 (смт Глибока) Чернівецького райуправління поліції попередньо з’ясували, що 34-річний водій автомобіля «Renault» допустив наїзд на припарковану вантажівку «DAF». В результаті ДТП водій легковика отримав численні тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.

Також цього ж дня в селі Динівці Чернівецького району, зіткнулися автомобіль «MAN» під керуванням 39-річного громадянина Республіки Туреччина, з автомобілем «Mercedes-Benz». У результаті дорожньо-транспортної пригоди 58-річна пасажирка мікроавтобуса отримала травми голови та руки. На місці ДТП працювали співробітники відділення № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції.

За всіма фактами аварій слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил безпеки дорожнього руху, особливо при погіршені погодних умов, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, а також уникайте маневрів під час руху чи різких гальмувань. Бережіть себе та не наражайте на небезпеку оточуючих.

Платинова Буковина

Ключові слова: ДТП Чернівці, ДТП Недобоївці, ДТП Динівці

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