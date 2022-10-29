



Психолог назвала найчастіші помилки у відносинах батьків та дитини - 03.11.2022 08:29

Психолог назвала найчастіші помилки у відносинах батьків та дитини.

Найчастіші помилки у стосунках батьків та дитини назвала «Платиновій Буковині» психолог, юрист та підприємець Вікторія Корєтнік.

Перша з них — раннє перекладання відповідальності дорослої дитини.

«Куди поїхати відпочивати, чи піде дитина до школи цього року чи наступного, о котрій час вставати і лягати, — всі ці рішення приймають батьки, а дитина слідує встановленим рішенням. Для психіки дитини життєво необхідно мати зрозумілий план дій та рамки, в яких вона житиме. Після 7–8 років, поступово, ви даватимете йому можливість брати участь у ухваленні сімейних рішень, враховуючи його думку», — пояснила Вікторія.

Крім того, психолог радить не ділитися з дитиною своїми проблемами. Це, за її словами, не дозволяє йому почуватися захищеним. Не слід розповідати дітям про проблеми на роботі чи кризу в країні, інакше це призведе до парентифікації — перестановки ролей у системі роду, де дитина стане дорослою, яка вирішує проблеми своїх батьків.

Маніпуляції, тотальна опіка, жорсткі заборони та неузгодженість сімейних рішень, коли батько і мати дають дитині протилежні установки, також призведуть до проблем у майбутньому.

«Кожну заборону вам треба пояснити і дотримуватися всіх створених заборон. І не треба годувати дитину з ложки до шести років. Необхідно давати дітям певну свободу та хвалити за самостійність», - додала психолог.

Експерт зазначила, що діти можуть страждати і на брак ласки з боку батьків. У таких випадках вона рекомендує працювати над собою, бути більш відкритим та пам'ятати, що головне у відносинах з дитиною — особистий приклад.



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Платинова Буковина

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