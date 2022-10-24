Загран паспорта Украины в Европе больше не продляют!

- 28.10.2022 10:22
Загран паспорта Украины в Европе больше не продляют!

Как сообщила юрист Виктория Коретник, консульства Украины в Польше больше не будут продлевать срок действия загранпаспортов украинцев. Что важно знать?

Дипучреждения Украины в Польше и других странах ЕС, где украинцам необходимо было оплачивать консульские услуги, больше не будут продолжать действие загранпаспортов и не будут вносить данные детей. 

Кабинетом Министров Украины принято постановление от 18.10.2022 года № 1185 „О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 170“, которым введены изменения во Временный порядок внесения информации в паспорт гражданина Украины для выезда границу. В этой связи продление срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу и внесение информации о детях в загранпаспорт родителей не будет осуществляться. 

Отметим, что продлить срок действия загранпаспорта и внести информацию о ребенке можно в территориальных органах/территориальных подразделениях Государственной миграционной службы Украины в экстренных случаях -  в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с неотложной потребностью в лечении уезжающего. ездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, проживавшего за границей и др.

Ранее мы сообщали о новой инициативе енародного депутатата Украины:

Выезд мужчин за границу за платеж 13000грн. Что будет на самом деле?

Напомним, 28 февраля 2022 года Кабинет Министров Украины утвердил Временный порядок внесения информации в паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Учитывая невозможность изготовления паспортных документов в ходе боевых действий в Украине, было принято решение разрешить продление срока действия существующих паспортов гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) и внесение информации о ребенке в загранпаспорт одного из его родителей (законных представителей), если у такого ребенка нет своего загранпаспорта.



Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: юрист Виктория Коретник, продление паспорта в Европе

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