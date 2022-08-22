



Выезд мужчин за границу за платеж 13000грн. Что будет на самом деле? - 17.09.2022 14:09

Мужчинам разрешат выезд за границу на условиях финансовой поддержки ВСУ? 13.09.22г. в Раде зарегистрирован законопроект 8029 о платеже 13000 грн.

В Парламенте зарегистрирован законопроект №8029 о внесении изменений в Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины» о порядке выезда граждан за границу в особый период на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных Сил Украины.

Речь идет о предложении платить взнос в сумме 5 необлагаемых налогом минимумов для трудоспособных граждан — это на данный момент составляет 13000грн.

О том, какие шансы на то, что данный законопроект будет принят, рассказал юрист и правозащитник Виктория Коретник.

Грустно наблюдать «популизм» народного депутата — он ведь, кроме других противоречивых суждений, предлагает не впускать граждан Украины домой, если платежи ими не будут уплачены. Но это противоречит основному Закону Украины Конституции, согласно которому ни одному гражданину Украины не может быть ограничено право возвращения в Украину.

По мнению Виктории, указанный законопроект не будет принят. На популистское направление указывают слова «о рабах» и т.д. — создается впечатление работы журналиста, а не законотворца.

Смотрите прогноз эксперта Виктории Коретник по законопроекту 8029:

Как оказалось, автор законопроекта — известный своими громкими инициативами Г. Мазурашу — он говорил, что ЛГБТ-сообщество должно быть заинтересовано в ограничениях своих прав и вместе с 3 народными депутатами от партии «Слуга народа» и член группы «За будущее» внесли в парламенту несколько законопроектов, предусматривающих наказание за пропаганду отклонений от традиционных ценностей, в частности гомосексуализма и трансгендизма. Стоит отметить, в случае принятия законопроекта документов, украинское законодательство в части ограничения людей с нетрадиционной ориентацией стало бы очень похожим на российское. Но этого не произошло. Законопроект имел много противоречивых утверждений. Предлагалось приравнивать толерантность людей с нетрадиционной ориентацией к коммунизму и фашизму — идеологиям, которые запрещены в Украине. Указанные депутаты утверждали, что в Украине идет пропаганда педофилии, а способствуют этому именно гомосексуалисты и трансгендеры. Предлагалось запретить проведение так называемого «гей-парада», а пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма запретить законом. Предлагались и штрафы: за пропаганду на 15 тыс. грн. физических лиц и на 51 тыс. грн. юридических лиц. В случае нарушения повторно штрафы увеличиваются до 51 и 85 тыс. грн соответственно.

Теперь он предлагает в обмен на платеж 13 000 грн. и изменить право возвращения граждан в Украину.

"Документы, дающие право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину".

— наличие счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (установленного на время выезда), средства из которого гражданин не может использовать за пределами Украины,

— предлагается передать банку нотариально заверенное заявление об обязанности пополнять счет с гарантийным взносом денежными средствами

А граждане Украины, выехавшие из страны после 24.02.22 по этим новостям, еще должны дополнительно предоставлять подтверждение выполнения условий. Такодж предлагается, что граждане для въезда в Украину должны добровольно оплатить сумму, равную 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан за каждый месяц пребывания за пределами Украины во время ВЧ.

Платинова Буковина Чернівці

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